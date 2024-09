Hebdomada Papae, il Gr in latino del 21 settembre

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano in onda ogni domenica alle ore 12.30. In sommario il documento del Dicastero per la Dottrina della Fede approvato da Papa Francesco che da’ il nulla osta per il culto pubblico al santuario mariano di Medjugorje, l’udienza generale con il bilancio del Papa sul recente viaggio apostolico in Indonesia, Papua Nuova Guinea, Timor Orientale e Singapore e il suo ricordo delle vittime del ciclone Boris

“HEBDÓMADA PAPAE”

NOTÍTIAE VATICÁNAE LATÍNE RÉDDITAE

Die vicésimo primo mensis Septémbris anno bismillésimo vicésimo quarto

TÍTULI

Pontíficis nihil obstat de Medjugorje.

Francíscus ásserit: per fraternitátem ódii bellíque falláciae respondétur.

Póntifex eos mémorat qui ob venti túrbinem Boris periérunt.

NOTÍTIA 1

Novum documéntum Dicastérii pro Doctrína Fídei a Francísco Papa comprobátum nihil dicit de suprannaturalitáte, at úberes spiritáles fructus agnóscit qui cum par oe cia et sanctuário Regínae Pacis Medjugorje coniungúntur atque in univérsum núntios secúnde iúdicat, quibúsdam ádditis explicatiónibus. Refert Olga Sakun.

“Quamvis id soprannaturálem vim declarátam secum haud ferat” atque memorétur néminem id crédere tenéri, nihil obstat – quod epíscopus Mandetriénsis-Dumnénsis una cum Sancta Sede enuntiávit – sibi vult ut fidéles “apte incitári possint ad christiánam vitam exigéndam per spiritálem hanc largitiónem, quae quidem facultátem facit ut públicus cultus agátur”. Dicastérii ínsuper Nota addit “quod maior nuntiórum pars Medjugorje pietáte est reférta, id non secum fert ut declarétur supernaturále quiddam iníbi subésse”.

NOTÍTIA 2

In Audiéntia Generáli statiónes recénsuit Póntifex superióris apostólici itíneris in Indonésiam, Pápuam Novam Guinéam, Timóriam Orientálem et Singapúram. Lóquitur Rosárius Tronnolone.

Páuca quaedam haud praestitúta bréviter agit Francíscus Papa ante catechésim Audiéntiae Generális in Petriáno Foro: fidélibus núntiat duos lectóres próximo Sábbati die núptias initúros et effátur: “pulchrum est conspícere, cum amor nos indúcit ad novam famíliam constituéndam: hac de cáusa hos duos exhibére volúimus, grátias Dómino actúri”. Quaedam deínceps sua commúnicat Póntifex, suas commotiónes, et ómnia quae in corde mansérunt post apostólicum iter in Ásiam et Oceániam, “iter útique apostólicum quóniam non est iter delectaménti cáusa suscéptum” – planum facit – sed factum “ut Dómini Verbum deferrétur, ut Dóminus cognoscerétur, ánima quoque populórum intellegerétur”. In unaquáque statióne quaedam sua enúntiat Francíscus atque áutumat Páuli sexti exémplum séqui se voluísse, qui anno millésimo nongentésimo septuagésimo pérdiu Philippínas et Austráliam invísit.

NOTÍTIAE BREVÍSSIMAE

Audiéntia Generális sub finem die Mercúrii hortátur dénuo Francíscus ne e memória excédant Palaestína, Ísrael, Ucraína et Myanmár “et tot loca in quibus funésta bella gerúntur”. Orávit pro illis quoque quos in mediána orientalíque Európa máximae tempestátes afflixérunt atque cathólicis communitátibus ac voluntáriis ánimum addit ut illis subvenírent. De Die mundiáli Alzheimer morbi optávit ut cito inveniréntur ac praeberéntur huius aegrotatiónis remédia.

Haec dicénda putávimus, nova, próxima hebdómada nuntiatúri.

“HEBDOMADA PAPAE”

Notitiae Vaticanae Latine redditae

21 settembre 2024

(Titoli)

Arriva il nulla osta del Papa su Medjugorje

Francesco: la fraternità è la risposta alle trame dell’odio e della guerra

Il Papa ricorda le vittime del ciclone Boris

(SERVIZI)

Un nuovo documento del Dicastero per la Dottrina della Fede approvato da Papa Francesco non si pronuncia sulla soprannaturalità ma riconosce gli abbondanti frutti spirituali legati alla parrocchia-santuario della Regina della Pace di Medjugorje e formula un giudizio complessivamente positivo sui messaggi pur con alcuni chiarimenti. Il servizio di Olga Sakun.

“Sebbene questo non implichi una dichiarazione del carattere soprannaturale” e ricordando che nessuno è obbligato a credervi, il nulla osta – emesso dal vescovo di Mostar-Duvno in accordo con la Santa Sede - indica che i fedeli “possono ricevere uno stimolo positivo per la loro vita cristiana attraverso questa proposta spirituale e autorizza il culto pubblico”. La Nota del Dicastero precisa inoltre che “la valutazione positiva della maggior parte dei messaggi di Medjugorje come testi edificanti non implica dichiarare che abbiano una diretta origine soprannaturale”.

All’udienza generale il Papa ha ripercorso le tappe del suo recente viaggio apostolico in Indonesia, Papua Nuova Guinea, Timor Orientale e Singapore. Ce ne parla Rosario Tronnolone.

Comincia con un breve fuori programma, Papa Francesco, la catechesi dell'udienza generale in piazza San Pietro: annuncia ai fedeli che due lettori convoleranno a nozze sabato prossimo ed esclama che “è bello vedere quando l’amore ci porta avanti per fare una nuova famiglia: per questo ho voluto presentare questi due, per ringraziare il Signore”.

Condivide poi le sue personali riflessioni, le emozioni e tutto ciò che gli è rimasto nel cuore dopo il viaggio apostolico in Asia e Oceania, “viaggio apostolico perché non è un viaggio di turismo”, chiarisce, ma “per portare la Parola del Signore, per far conoscere il Signore, anche per conoscere l’anima dei popoli”. Per ogni tappa Francesco rivela le sue impressioni e spiega di aver voluto seguire l’esempio di Paolo VI, che nel 1970 ha visitato a lungo Filippine e Australia.

(NOTIZIE)

Al termine dell’udienza generale di mercoledì, nuovo appello di Francesco a non dimenticare Palestina, Israele, Ucraina e Myanmar “e tanti posti dove ci sono guerre brutte”. Il Pontefice ha pregato anche per le persone colpite dalla tempesta in Europa centro orientale e incoraggia la comunità cattoliche e i volontari impegnati nei soccorsi. Sulla Giornata mondiale dell’Alzheimer ha invocato perché si offrano presto prospettive di cura per la malattia.

