Scholas avvia il suo primo programma educativo nel Sud-est asiatico

Vatican News

Scholas Occurrentes, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, della Cultura, della Ricerca e della Tecnologia della Repubblica di Indonesia e con il sostegno del Movimento Globale 5P, ha annunciato il lancio del programma Scholas Citizenship in Indonesia. Questo innovativo programma educativo riunisce 200 studenti delegati provenienti da varie istituzioni scolastiche e da diverse isole del Paese, segnando una tappa significativa come il primo programma Scholas nel Sud-est asiatico. Nei prossimi dieci giorni, 200 studenti delegati provenienti da varie istituzioni educative e da diverse etnie e religioni vivranno l'esperienza di Scholas per ascoltare le loro preoccupazioni, i loro dolori e i loro sogni, condividerli con gli altri e cercare insieme delle soluzioni.

Dare senso ai giovani

L'obiettivo è quello di pre-formare un gruppo di studenti universitari e giovani insegnanti affinché possano implementare l'innovativa metodologia Scholas nelle loro comunità. Questo approccio mira a dare un senso ai giovani e a rispondere alle esigenze attuali della società indonesiana. Papa Francesco stesso incontrerà personalmente gli studenti che hanno vissuto l'esperienza di Scholas nel Paese per ascoltarli e celebrare insieme a loro il poliedro educativo che rappresenterà l'unità nella diversità e la Cultura dell'Incontro. Primi alleati Il progetto Scholas Occurrentes nel Paese del Sud-Est asiatico è realizzato con la collaborazione del Ministero dell'Istruzione, della Cultura, della Ricerca e della Tecnologia della Repubblica di Indonesia e il sostegno del Movimento Globale 5P.

Il Movimento Globale 5P

Il Movimento Globale 5P si dedica alla promozione dei valori democratici, della cooperazione internazionale e del potenziale umano, concentrandosi su cinque principi fondamentali: Pace, Prosperità, Persone, Pianeta e Partnership. La sua missione è creare un mondo in cui i diritti umani, la giustizia sociale e la salute dell'ambiente prosperino, comprendendo che la vera pace si basa sulla prosperità condivisa e sulla cooperazione. Il Movimento Globale 5P affronta le sfide globali attraverso la solidarietà, lavorando per trasformare la pace, la prosperità e la sostenibilità in una realtà collettiva per il futuro.

Partecipazione al Vertice del G20 nel 2022

Nel 2022, Scholas Ocurrentes è stata invitata a partecipare al Vertice del G20 a Bali, in Indonesia. Durante questo evento globale, i rappresentanti di Scholas hanno incontrato i leader mondiali della sfera politica, educativa e sociale. L'obiettivo era quello di presentare l'esperienza internazionale di Scholas come modello innovativo per l'istruzione nella regione. Nell'ambito del G20, Scholas è stata anche invitata a partecipare al Tri Hita Karana Forum, dove si è discusso con il Ministro dell'Istruzione indonesiano sull'opportunità che Scholas svolga le sue attività in Indonesia. Inoltre, si è discusso con l'organizzatore del Forum per rafforzare i legami con le diverse parti interessate in Indonesia e in Asia in generale. In linea con la missione di Scholas, proposta da Papa Francesco, di promuovere la cultura dell'incontro e della pace, è stata effettuata una visita al villaggio di Genggelang, sull'isola di Lombok. Lì, i rappresentanti di Scholas hanno condiviso momenti con i giovani della comunità e hanno piantato un ulivo come simbolo di questo impegno.

I giovani indonesiani sono stati formati dal team di Scholas International in Spagna

Scholas ha inviato in Indonesia un team dedicato per comprendere meglio l'ambiente locale e progettare una strategia d'azione efficace. Lavorando a stretto contatto con le autorità locali, le scuole e le università, abbiamo sviluppato un piano di lavoro completo volto a promuovere la cittadinanza globale tra i giovani indonesiani. Scholas ha selezionato dei giovani indonesiani per ricevere una formazione intensiva sulla metodologia Scholas presso la nostra sede centrale di Granada, in Spagna. In questo modo sono preparati a portare questa metodologia nelle loro comunità. Così, dopo aver effettuato le valutazioni del caso, è stato deciso di comune accordo di aprire la prima sede di Scholas nella regione, con un'équipe permanente per sviluppare programmi di sport, arte e tecnologia. Sarà inaugurata da Papa Francesco il 4 settembre, durante la sua visita apostolica nel Paese.