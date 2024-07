Pietro e Paolo, a teatro i volti umani dei due Apostoli tra aneddoti, battute e racconti

Ieri sera, 30 giugno, in scena nell’atrio della Basilica Vaticana lo spettacolo teatrale voluto dai vicariati della Diocesi di Roma e della Città del Vaticano per rievocare le vicende umane dei due patroni dell'Urbe. “Ho voluto raccontare la loro umanità inserendo nei loro discorsi seri qualche risata”, dice Michele La Ginestra, autore della pièce e sul palcoscenico nel ruolo del pescatore di Betsaida. Frate Stoia: nella Capitale luoghi e tradizioni legati ai due santi, memorie da restituire

Tiziana Campisi – Città del Vaticano

“Ma lui com’era?”, chiede Paolo. “Era gioioso, gli piaceva stare in mezzo alla gente”, risponde Pietro. A dialogare su Gesù, in una Roma che era già Caput mundi, fra il 64 e il 67, sono colui al quale erano state date “le chiavi del regno dei cieli” e l’apostolo delle genti, un pescatore di Betsaida e un colto ebreo di Tarso convertitosi al cristianesimo. Gli immaginari colloqui che ieri sera, 30 giugno, nell’atrio della Basilica Vaticana, in un piccolo palcoscenico messo su accanto alla Porta Santa, hanno avvinto 650 spettatori, sono stati portati in scena da Michele La Ginestra, che ha scritto “Pietro e Paolo a Roma”, uno spettacolo teatrale pensato per celebrare i due santi in occasione della loro festa liturgica e inserito in serie di eventi promossi dai Vicariati della Diocesi di Roma e della Città del Vaticano, in collaborazione con il Ministero della Cultura e il Comune di Roma e con Panathlon International. Il 28 giugno si è svolta una veglia di preghiera nella stessa Basilica di San Pietro, il 29 giugno è stata proposta la camminata “Quo vadis”, che nell’Urbe ha toccato tutti i luoghi legati ai due santi, da San Sebastiano fuori le Mura a Santa Prisca, dal Carcere Mamertino a Santa Maria in Via Lata. Con la regia di Roberto Marafante e le musiche di Emanuele Friello, il 30 giugno, Michele La Ginestra e Augusto Fornari si sono calati nei panni di Pietro e Paolo, dando voce alle loro esperienze di vita, al loro incontro con Cristo e narrando il cammino che li ha condotti nella capitale dell’impero romano.

Pietro e Paolo in una versione inedita

I due apostoli, in un'ora e mezza, si sono raccontati, confidati e incontrati nella loro quotidianità, lasciando emergere i tratti delle loro diverse personalità, i loro interrogativi, ma anche alcuni fatti tramandati nelle Scritture e i preziosi insegnamenti di Gesù, che, tra dialoghi divertenti, esilaranti e spassosi, sono giunti allo spettatore in un linguaggio spiccio e immediato. Pietro, intento a conservare il pesce, a lasciarne macerare le interiora per farne garum, a ricordare la pesca miracolosa e la chiamata ad essere pescatore di uomini, avrà poi l’idea di fare proprio del pesce il simbolo dei cristiani, Paolo, uomo di lettere, spiegherà a Pietro che la sua intuizione richiama il termine greco Ichthys da leggere come un acronimo, “Gesù Cristo, figlio di Dio, Salvatore”. Paolo, curioso, chiede particolari sul Maestro, Pietro racconta che la maggior parte delle volte era illuminante, con le sue parabole, ma altre volte non era poi così comprensibile, e “se non era che chiedevo io qualche spiegazione – rievoca tra il serie e il faceto - gli altri quando mai?”. “Dalla paura alla fede è un attimo”, dice poi Paolo commentando quel giorno in cui Pietro camminò sulle acque dopo aver visto Gesù farlo ma dubitando della sua identità e vacillando di fronte alla prova. Ciascuno dei due apostoli, insomma, parla di sé e al pubblico rivela debolezze umane e verità di fede.

Una immagine della pièce di La Ginestra nell'atro della Basilica vaticana

Il messaggio dei due santi, tra fatti storici e dialoghi immaginati

Michele La Ginestra, che, dice ai media vaticani, ha voluto “raccontare l'umanità che accompagna ogni santità”, ha costruito una pièce gradevole, con colloqui verosimili, perché “spesso e volentieri noi ci dimentichiamo che dietro un santo c'è un uomo e perciò la santità è alla portata di tutti”. Pietro e Paolo “sono stati uomini che sono incappati in una storia bella da ascoltare e poi da raccontare, anche a costo della vita”, spiega, “si sono incontrati, si sono scontrati”, come ci fa capire la lettera paolina ai Galati sulla quale La Ginestra e Fornari discutono animatamente in scena. Ma nelle loro storie “quanta umanità!”, osserva l’autore della rappresentazione teatrale, che scorge nei due santi una “capacità di ascolto che dovrebbe accompagnare la nostra esistenza” e che dovremmo imparare ed avere soprattutto nei riguardi del Signore. Pietro e Paolo, che in scena ci riportano ai primi secoli, ma così vicini a noi nel loro essere uomini, oggi ci danno “un messaggio importantissimo”, sottolinea La Ginestra, e cioè che “la Parola di Cristo è per tutti, per l'umanità intera, soprattutto per gli ultimi, per quelli che hanno sbagliato, per i più fragili e per quelli che sono convinti di non valere nulla”. “Questo spettacolo in qualche modo restituisce a noi uno spaccato della vita dei santi Pietro e Paolo che ha bisogno di essere rispolverato e anche forse rivisitato”, commenta a Radio Vaticana - Vatican News fra Agnello Stoia, parroco della Basilica Vaticana. Quella di Michele La Ginestra è una rappresentazione teatrale che da una parte ci fa sorridere su alcuni tratti dei due santi e dall’altra ci fa riflettere profondamente" su questi "due uomini legati dal fatto di essere stati conquistati da Cristo", spiega il parroco di San Pietro che evidenzia la "ricchissima quantità di luoghi e di tradizioni" a Roma legati a Pietro e Paolo”, che sono memorie da rivalorizzare.