“Cattura la natura", un tour per tutta la famiglia nei Giardini Vaticani

Al via da ieri, 13 luglio, fino al 26 ottobre l'iniziativa promossa dai Musei Vaticani e pensata per tutti i genitori che, insieme ai loro figli, possono trascorrere due ore nei “giardini del Papa” all’insegna dell’apprendimento

Una nuova ed originale proposta dei Musei Vaticani ha preso il via ieri, sabato 13 luglio, e durerà fino a fine ottobre: si tratta di “Cattura la Natura”, il primo tour guidato nei Giardini Vaticani dedicato appositamente ai genitori che desiderano trascorrere due piacevoli ore in compagnia dei loro figli nello splendido scenario naturalistico dei "Giardini del Papa", all’insegna della natura e dell’apprendimento en plein air. Un itinerario originale e stimolante ispirato all’enciclica Laudato Si’ di Papa Francesco per sensibilizzare adulti e bambini sui temi della tutela del Creato e della salvaguardia ambientale.

Alla scoperta del "polmone verde" dello Stato vaticano

L'iniziativa andrà ad arricchire l’offerta di visite e attività ideate dai Musei Vaticani su misura per le famiglie. Ogni sabato del mese, fino al 26 ottobre, le famiglie saranno condotte da esperti operatori didattici alla scoperta del ”polmone verde” dello Stato Vaticano: le piante del Giardino Biblico, il Bosco, il Giardino Inglese, la Fontana della Zitella, la Casina di Pio IV, la Madonna della Guardia e quella di Fatima, i luoghi prediletti dai Pontefici durante le loro passeggiate, gli stemmi papali, e infine tanti aneddoti e curiosità. A rendere speciale questo percorso tra natura, arte e fede saranno soprattutto i giochi, i laboratori e le esperienze ludiche che animeranno la visita.

La difesa della Casa comune

Tra le attività proposte figurano l’immancabile caccia al tesoro, la creazione di un “capolavoro” vaticano con la tecnica del frottage, la scoperta delle tartarughe, il riconoscimento delle piante menzionate nella Bibbia, il “Wood Wide Web e la Famiglia degli Alberi” e “Spazzatura o Natura?” per apprendere a distinguere i prodotti naturali da quelli sintetici. Una vera e propria esperienza di outdoor education per crescere insieme nella consapevolezza della bellezza e della difesa della Casa comune.



La visita guidata (disponibile sia in lingua italiana che inglese) è pensata per le famiglie con bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni ed è totalmente accessibile anche alle persone con disabilità sensoriali, motorie e intellettive (prenotazione dedicata all’indirizzo mail accessibilita.musei@scv.va). Al termine del tour, e senza nessun costo aggiuntivo, sarà possibile visitare in autonomia i Musei Vaticani.