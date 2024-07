Czerny: la frontiera digitale, nuova missione per un mondo nuovo

Il prefetto del Dicastero per lo Sviluppo Umano integrale spiega in un intervento l’attualità della “comunicazione”, concetto ritenuto fondamentale dal filosofo gesuita Bernard Lonergan, autore del “Metodo in Teologia”: “Sia il Papa che il Sinodo chiedono che la missione digitale sia riconosciuta e incorporata nella Chiesa visibile e diventi un vero ministero ecclesiale”

Lorena Leonardi - Città del Vaticano

Come includere la missione digitale nel processo di sinodalità in atto nella Chiesa? Parte da questo interrogativo la riflessione del cardinale Michael Czerny, prefetto del Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale, articolata alla luce della necessità della Chiesa di essere presente nell’ambiente digitale: esigenza, questa, emersa con forza durante la prima sessione del Sinodo sulla Sinodalità (ottobre 2023) e che ha portato alla creazione, da parte di Papa Francesco, di un gruppo di studio sul tema per “approfondire le implicazioni a livello teologico, spirituale e canonico e identificare i requisiti a livello strutturale, organizzativo e istituzionale per svolgere la missione digitale”.

La missione digitale è una “forza motrice” evangelica

Czerny, tra i delegati del Sinodo sulla sinodalità, affonda le radici del suo ragionamento nella volontà della Chiesa di “esserci” in un ambiente, quello digitale, che non è solo un “luogo” ma una vera e propria cultura, “sostanzialmente nuova e in rapida evoluzione”, che coinvolge ogni aspetto della vita umana e in cui la sfida principale non è l’elettronica, “ma piuttosto l’inculturazione del Vangelo e della vita della Chiesa”.

Germogliata come un “seme gettato per terra”, la missione digitale, autentica “forza motrice” evangelica, “è iniziata quando sono nati i social media, i podcast, i blog e YouTube” e “laici, sacerdoti e religiosi non hanno aspettato un mandato dal Vaticano, dal proprio vescovo o dai propri superiori. Vedendo le anime che vagavano in questi spazi digitali alla ricerca di un senso, hanno preso l’iniziativa, introducendole all’amore di Cristo”.

La comunicazione di Lonergan e il contributo alla missione digitale

Nel suo intervento, pronunciato anche il 7 maggio scorso alla Pontificia Università Gregoriana, Czerny mette poi in relazione la missione nell’ambito digitale con la “comunicazione”, intesa come specialità funzionale secondo lo schema individuato dal gesuita Bernard Lonergan nel suo “Metodo in Teologia”: un sistema complesso, che risale a circa mezzo secolo fa e individua otto specializzazioni funzionali (ricerca, interpretazione, storia, dialettica, fondazione, dottrina, sistematica, comunicazione) per mirare a una unità del metodo teologico utile ad aprire un dialogo tra materie diverse e col mondo.

La “comunicazione” di Lonergan, conclude il cardinale, “fa luce vivida sul magistero di Papa Francesco con riguardo alla missione digitale”: se quest’ultima “nasce dalla fede e dalla Chiesa, ma con modalità spontanee e dissipate”, adesso di fatto “sia il Santo Padre che il Sinodo chiedono che la missione digitale sia riconosciuta e incorporata nella Chiesa visibile e diventi un vero ministero ecclesiale e una vera missione”.