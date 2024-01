Hebdomada Papae, il Gr in latino del 13 gennaio

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle ore 12.30. In sommario, Francesco: preghiamo Dio perché semini la pace nel cuore di ogni Paese; il Papa: marxisti e cristiani, insieme combattete illegalità, corruzione e abusi di potere. Infine, le celebrazioni presiedute dal Pontefice a gennaio e febbraio

“HEBDÓMADA PAPAE”

NOTÍTIAE VATICÁNAE LATÍNE RÉDDITAE

Die tértio décimo mensis Ianuárii anno bismillésimo vicésimo quarto

TÍTULI

Francíscus precátur: cuiúsque Natiónis córdibus pacis semen íngerat Deus.

Hortátur Póntifex ut marxiáni et christiáni iniústa, corruptélam ac potestátem male adhíbitam una simul proflígant.

Quibúsdam celebratiónibus mense Ianuário ac Februário prǽsidet Papa Francíscus.

Ascolta il nostro radiogiornale in lingua latina

NOTÍTIAE

Audiéntiae Generális sub finem die praetérito Mercúrii est cohortátus Póntifex ut per precatiónem ad “diléctum pópulum” Ucraínum rursus accederémus adque eos qui propter bellum in Palaestína et Ísrael mala patiúntur. Língua Áraba salútans recordátur christiános “ex vocatióne” vívere “amóre, laetítia, pace, magnanimitáte, benevoléntia, bonitáte, fidelitáte, lenitúdine, sui dominátu” tenéri. Refert Olga Sakun.

Polónis fidélibus planum prorsus fécerat Francíscus Papa “novi anni inítio magni pónderis esse recordári pacem, tantópere ab ómnibus concupítam, ex hóminis corde oríri. In Audiéntiae Generális catechési apud Páuli sexti Áulam, de gulae vítio disséruit Francíscus, quod est persónae ac societátis, id est vorácitas terrae bonórum, quae, áddidit Póntifex, “terrárum orbem est interemptúra, in discrímen futúram cunctórum aetátem addúcens”. At ántea spéciem ámovet cuiúsdam Messíae qui est inimícus iis rebus, quae hómini suppéditant laetítiam. Immo primum Iesu miráculum in Canae núptiis “ipsíus osténdit benevoléntiam in hóminum iucunditátes”.



Legátos recépit Francíscus Papa alicúius incépti quod Ánglice “Dialop Transversal dialogue project” appellátur, quodque anno bismillésimo quarto décimo inter socialístas et christiános pro commúni éthica est suscéptum. Iis dirígitur adhortátio qui, ad futúrum terrárum orbem meliórem faciúndum, bellis et ad unum conversiónibus disiúnctum”, dent óperam, ac simul paupéribus, migrántibus, ópere ac tecto caréntibus subveniátur: quos praetéritae dictatúrae necábant atque hódie “eiectiónis cultus” réicit. Lóquitur Eugénius Murrali.

Francíscus Papa íterum edíxit infírmos praecípuum obtinére locum ac de necessitáte páriter est locútus ut tríplici “plagae” obsistátur nempe corruptélae, potestátis abúsus, rerum iniustárum – in re política aeque ac societáte –; qui sermo die Mercúrii de diálogo inter socialístas/marxiános, communístas et christiános, éthicam sociálem commúnem prae se ferénte, in Európa, quae identitátem requírit, nova narrans recipiátur, médium obtinénte locum íntegra oecológia inter Doctrínam Sociálem Ecclésiae et críticam sociálem marxiánam. “Óptimum incéptum!” ait Póntifex. Quod anno bismillésimo quarto décimo ortum est postquam convénerat Francíscus Aléxium Tsipras, tunc prǽsidem factiónis Syriza ac póstea ab anno bismillésimo quinto décimo primum minístrum, Valtérium Baier, prǽsidem Factiónis Sinístrae Européae et Francíscum Kronreif Motus Foculórum. Utérque Audiéntiae intérfuit.

NOTÍTIAE BREVÍSSIMAE

Quinque sunt celebratiónes hoc ac próximo mense agéndae, quemádmodum die nono mensis Ianuárii ex excellentíssimo Dídaco Ravelli, magístro Celebratiónum liturgicárum pontificiárum innótuit.

“HEBDOMADA PAPAE”

Notitiae Vaticanae Latine redditae

3 gennaio 2024

TITOLI

Francesco: preghiamo Dio perché semini la pace nel cuore di ogni Paese

Il Papa: marxisti e cristiani, insieme combattete illegalità, corruzione e abusi di potere

Le celebrazioni presiedute da Francesco a gennaio e febbraio

SERVIZI

Al termine dell’udienza generale di mercoledì scorso, il Papa ha invitato a rinnovare la vicinanza con la preghiera alla “cara popolazione” ucraina e a chi soffre per la guerra in Palestina e Israele. Nei saluti in arabo ricorda che i cristiani sono chiamati "per vocazione" a vivere “amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé”. Il servizio di Olga Sakun.

Ai fedeli polacchi Francesco aveva sottolineato che “all’inizio del nuovo anno, è importante ricordare che la pace, tanto voluta da tutti, nasce nel cuore dell'uomo. Nella catechesi all'udienza generale in Aula Paolo VI, Papa Francesco si è soffermato sul vizio della gola, quello personale e quello sociale - cioè la voracità che noi abbiamo verso i beni della terra che, ha affermato, "sta uccidendo il pianeta compromettendo il futuro di tutti" - ma prima sgombra il campo dall'idea di un Messia ostile a ciò che dà felicità all'uomo. Anzi, iI primo miracolo di Gesù alle nozze di Cana "rivela la sua simpatia nei confronti delle gioie umane".

Francesco ha ricevuto i rappresentanti di “Dialop Transversal dialogue project”, iniziativa nata nel 2014 tra socialisti e cristiani per un’etica comune. A loro l’invito a costruire un futuro migliore per un mondo “diviso da guerre e polarizzazioni” e a prestare attenzione a poveri, migranti, disoccupati, senzatetto: coloro che le dittature del passato uccidevano e la "cultura dello scarto" oggi rifiuta. Ce ne parla Eugenio Murrali.

Papa Francesco è tornato a ribadire la centralità dei vulnerabili, come pure l’urgenza di contrastare la triplice "piaga" di corruzione, abusi di potere e illegalità - nella politica, come nella società - nel discorso che ha rivolto mercoledì a proposito del dialogo tra socialisti/marxisti e cristiani volto a formulare un’etica sociale comune che possa proporsi come nuova narrativa per un’Europa in cerca d’identità, con al centro un’ecologia integrale tra Dottrina Sociale della Chiesa e critica sociale marxista. "Un bel programma!", dice il Papa. L’iniziativa è nata nel 2014 dopo un incontro tra lo stesso Francesco, Alexis Tsipras, allora presidente del partito Syriza e poi premier greco dal 2015, Walter Baier, presidente del Partito della Sinistra Europea e Franz Kronreif del Movimento dei Focolari. Entrambi erano presenti all’udienza.

NOTIZIE

Sono cinque le celebrazioni fissate nell’agenda papale di questo mese e del prossimo, secondo quanto reso noto il 9 gennaio dall’arcivescovo Diego Ravelli, maestro delle Celebrazioni liturgiche pontificie.

