Giubileo 2025: annunciato lo "Zaino del Pellegrino"

Il dicastero per l'Evangelizzazione ha scelto l'azienda romana "Stegip4" per la realizzazione dell'oggetto che farà parte del Kit del Pellegrini e sarà realizzato utilizzando componenti riciclati ed ecosostenibili

Vatican News

Il dicastero per l’Evangelizzazione, sezione per le questioni fondamentali dell’Evangelizzazione nel mondo, responsabile per l’organizzazione del prossimo Giubileo Ordinario 2025, tra le varie proposte ricevute per l’ideazione, la realizzazione e la commercializzazione dello “Zaino del Pellegrino” del Giubileo 2025, ha scelto quella dell’azienda "Stegip4" di Roma.

Leggi Anche 31/10/2023 Giubileo, disponibile negli store l'App "Iubilaeum25" Il Dicastero per l'Evangelizzazione annuncia l'avvio oggi, 31 ottobre, dell'iniziativa digitale in sei lingue per essere aggiornati a tutte le notizie e registrarsi agli ...

"Ho accolto molto volentieri le proposte di alcune aziende, italiane e straniere, per la produzione e commercializzazione di uno "Zaino Ufficiale del Pellegrino" per il prossimo Giubileo del 2025. So bene quanto possa essere utile uno zaino durante un pellegrinaggio e quanto sia importante conservarlo, con i segni del tempo e dell’usura, come un testimone pieno di ricordi di quei giorni di preghiera e riflessione, pieni di emozioni e per questo indimenticabili", ha commentato monsignor Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, nel comunicare la decisione di aver assegnato alla Stegip 4 la realizzazione dello ziano



Lo zaino e tutti gli accessori che compongono il "Kit del Pellegrino", ovvero un cappello a falde larghe, un foulard, una borraccia, un poncho impermeabile, un rosario da polso, si legge in un comunicato del dicastero, sono stati realizzati utilizzando componenti riciclati ed ecosostenibili.