Depositato su Clipperton il nanobook di Papa Francesco

Dopo il lancio nello spazio sullo Spei Satelles dello scorso anno e la spedizione artica di due anni fa, la versione digitale miniaturizzata del libro di Papa Francesco "Perché avete paura?” - pubblicato dalla Libreria Editrice Vaticana e che raccoglie al suo interno il testo e le immagini della Statio Orbis del 27 marzo 2020 - arriva sull'isola di Clipperton, atollo francese nel Pacifico orientale. A depositarla il radioamatore Francesco Valsecchi, l'unico autorizzato a trasmettere per conto della Santa Sede con il nominativo HV0A, che si trova sull'atollo per una missione internazionale che ha come obiettivo spedire segnali radio agli appassionati di tutto il mondo.