Vicini a donne e uomini del nostro tempo, conclusa la serie podcast #laityfamilylife

Il servizio svolto dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, le sue risorse pastorali e le voci di chi collabora alla cura delle famiglie, degli anziani e dei giovani, all’accompagnamento delle aggregazioni dei fedeli e dei movimenti laicali, fino alla promozione e tutela della vita umana e della persona nel suo pieno sviluppo. Di tutto questo si è parlato nella serie #laityfamilylife Il Podcast che si conclude oggi.

Arricchire la riflessione su laici, giovani, famiglia, vita

“Si tratta di un progetto semplice ed efficace, messo a disposizione dei vescovi, degli operatori pastorali e di tutti coloro che spesso ci chiedono strumenti e contributi per arricchire la riflessione sui temi della promozione della vita e dell’apostolato dei fedeli laici, per la cura pastorale dei giovani, della famiglia e della sua missione, secondo il disegno di Dio, e per la tutela e il sostegno della vita umana”, spiega il segretario del Dicastero, Gleison De Paula Souza, “è stato realizzato grazie alla creatività e alla collaborazione di un gruppo di officiali del Dicastero, i quali hanno prestato la loro voce e il loro contributo per stimolare la curiosità di chi ascolta”. Nell'ultima puntata lo sguardo è stato gettato sull’accompagnamento che il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita svolge nei confronti di associazioni di fedeli, movimenti ecclesiali e nuove comunità. Un lavoro pastorale attento e costante, per conoscere e accompagnare, dopo la nascita, lo sviluppo e la crescita, la vita e la missione di ogni aggregazione laicale.

Le precedenti puntate

La prima puntata, uscita in concomitanza con la pubblicazione del Messaggio del Santo Padre per la III Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani, ha commentato il messaggio dedicato alla necessità di “una nuova alleanza tra giovani e anziani”, affinché in questo scambio fecondo “impariamo la bellezza della vita, realizziamo una società fraterna, e nella Chiesa permettiamo l’incontro e il dialogo fra la tradizione e le novità dello Spirito”. Il secondo podcast (in portoghese e in inglese) ha raccontato la straordinaria risorsa che è l’IYAB (Organismo consultivo internazionale dei giovani) per la Chiesa, attraverso le voci dei suoi giovani membri che attraverso il loro servizio contribuiscono concretamente a costruire una Chiesa sinodale. La terza puntata ha presentato gli “Itinerari catecumenali per la vita matrimoniale”, un documento che in moltissime diocesi e parrocchie nel mondo incomincia ad essere utilizzato come efficace strumento di cambiamento nel modo di annunciare la vocazione al matrimonio.

L'incoraggiamento di Papa Francesco

Il tema dell’apostolato dei laici, invece, è stato oggetto del quarto podcast. "L’apostolato dei laici è anzitutto testimonianza! Testimonianza della propria esperienza, della propria storia, testimonianza della preghiera, testimonianza del servizio a chi è nel bisogno, testimonianza della vicinanza ai poveri, vicinanza alle persone sole, testimonianza dell’accoglienza, soprattutto da parte delle famiglie", così si era espresso Papa Francesco davanti ai responsabili della pastorale per i laici delle Conferenze episcopali di tutti i continenti del mondo, nel febbraio del 2023, durante un incontro organizzato dal Dicastero. Il podcast ripercorre le tappe di quell’importante evento. Nella quinta puntata, si è presentato “Keys to Bioethics” un manuale pratico e aggiornato per rispondere alle domande che i giovani si pongono di fronte alle sfide provocate dal progresso scientifico e tecnologico. Risposte chiare, semplici ma esaurienti, su temi di bioetica e di morale per aiutare i giovani a cogliere la verità sulla bellezza e l’unicità di ogni vita umana.

Il progetto del Podcast è stato realizzato grazie anche al supporto di Vatican News.

È possibile ascoltare i podcast, in italiano e in inglese, sul sito del Dicastero, sul canale YouTube ufficiale e sulla piattaforma Spotify