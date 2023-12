Il 9 dicembre, inaugurazione del presepe e dell'albero di Natale in Piazza San Pietro

Consueto appuntamento con l’evento che ogni anno costituisce un momento di gioia per i fedeli tutti: l’accensione dell’abete e lo svelamento del presepe. Per l’occasione saranno presenti le delegazioni provenienti dalle diocesi di Rieti e di Saluzzo, luoghi di origine dei doni, che nella mattina dello stesso giorno saranno ricevute da Francesco

Vatican News

Il Cardinale Fernando Vérgez Alzaga, e suor Raffaella Petrini, rispettivamente Presidente e Segretario Generale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, inaugureranno il Presepe e illumineranno l'albero di Natale, allestiti in Piazza San Pietro.

I doni da Rieti e Saluzzo

La cerimonia, si legge in un comunicato stampa del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, si svolgerà, sabato 9 dicembre, alle ore 17.00. Saranno presenti le Delegazioni ufficiali dei luoghi di origine del Presepe e dell'albero, provenienti rispettivamente dalla Valle Santa Reatina in diocesi di Rieti e da Macra in diocesi di Saluzzo. In particolare, per il Presepe artistico partecipano, tra gli altri, il Vescovo di Rieti, Monsignor Vito Piccinonna, il curatore del progetto Valle del primo Presepe e del Presepe nell'Aula Paolo VI, dott. Enrico Bressan, e la Banda della diocesi o corale “Chiesa di Rieti”.

L'udienza col Papa

Per l'albero di Natale partecipano, tra gli altri, il Vescovo di Saluzzo, Monsignor Cristiano Bodo, il Presidente della Regione Piemonte, dott. Alberto Cirio, il sindaco di Macra, Valerio Carsetti, e la corale “La Reis”di San Damiano Macra. Lo stesso giorno, nella mattinata, le Delegazioni vengono ricevute in udienza da Papa Francesco per la presentazione ufficiale dei doni. Il Presepe e l'albero in Piazza San Pietro rimarranno esposti fino alla conclusione del Tempo di Natale, che coincide con la festa del Battesimo del Signore, domenica 7 gennaio 2024.