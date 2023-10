Un video per "rivivere" con il Papa la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato

Il Dicastero per il Servizio allo Sviluppo Umano integrale pubblica il filmato “riassuntivo” della 109.ma edizione della ricorrenza del 24 settembre, che tra foto e testimonianze raccoglie molte delle celebrazioni nelle Chiese locali

Vatican News

Domenica 24 settembre 2023 si è celebrata la 109.ma Giornata Mondiale del Migrante e Rifugiato e nelle Chiese di tutto il mondo le comunità di fedeli si sono riunite per vivere questo momento di preghiera e comunione insieme ai fratelli e sorelle migranti e rifugiati.

In tanti hanno inviato al Dicastero per il Servizio dello Sviluppo umano integrale diverse fotografie e testimonianze di come hanno celebrato questa giornata. Numerose anche le risposte ricevute alle domande che il Dicastero ha posto durante la nostra campagna “Liberi di scegliere se migrare o restare”. In questo video del Dicastero ne è stata raccolta qualcuna.

Papa Francesco nel suo Angelus per la Giornata Mondiale del Migrante e Rifugiato ha ricordato come sia “necessario che ad ogni uomo e ogni donna venga garantita la possibilità di vivere una vita degna, nella società in cui si trova”, impegnamoci dunque a costruire “comunità pronte e aperte ad accogliere, promuovere, accompagnare e integrare quanti bussano alle nostre porte”.