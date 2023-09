Hebdomada Papae, il Gr in latino del 23 settembre

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle ore 12.30. In sommario: il Papa all'Angelus: “Dio perdona in modo incalcolabile”. Francesco all’Udienza generale su San Daniele Comboni: “Basta soffocare l’Africa”. Il Pontefice a Marsiglia, un viaggio per la pace e l’accoglienza

HEBDÓMADA PAPAE”

NOTÍTIAE VATICÁNAE LATÍNE RÉDDITAE

Die vicésimo tértio mensis Septémbris anno bismillésimo vicésimo tértio

TÍTULI

In Angélica Precatióne Póntifex ait: “Aestimári non potest quantópere Deus ignóscat”.

Audiéntiam agens Generálem loquénsque de sancto Daniéle Comboni assevérat Francíscus: “Non est ámplius África compriménda”.

Massíliam iter Pontíficis ad pacem ac liberále hospítium concedéndum.

Salútem plúrimam ómnibus vobis dícimus audiéntibus núntios Latínos.

(NOTÍTIAE)

Praetérito die domínico, in Angélica Precatióne, Matthǽi Evangélii locum (Mt 18,21-35) explicávit Francíscus Papa, in quo ex Iesu quaerit Petrus: “Dómine, quóties peccábit in me frater meus et dimíttam ei?”. Refert Catharína Agorelius.

“Ignóscere princeps est Christiáni condício. Unicúique enim nostrum, et viris et féminis, ignóscitur”. Est testimónium perhibéndum, mutuam per véniam, quod fidélibus propósuit Póntifex. Ad Francísci mentem extra véniam spes non datur neque pax; étenim per eam tantum ódium ac “tot cordis morbi, qui societátem máculant”, sedári possunt”. Angélica Precatióne dicta, Póntifex enuntiávit Mediterráneis Occúrsibus (Gállice Rencontres Méditerranéennes) se interfutúrum, qui his diébus Massíliae agúntur. Sub finem rursus de “funestáta Ucraína” et orávit ínsuper Póntifex “pro pace obtinénda in omni terrárum orbis solo, bello cruentáto”.

“Sanctus Dániel Comboni, Áfricae apóstolus missionísque prophéta”: hoc est catechésis arguméntum de apostólico stúdio, quod in Audiéntia Generáli die praetérito Mercúrii enodávit Póntifex. Sub finem quaedam optáta de Nagorno Karabakh. Refert Alexánder De Carolis.

“Móriar in lábiis habens Áfricam”, “ex meis diébus felicíssimus erit ille dies, quo pro vobis meam possum trádere vitam”. Ex his aliísque incípiens sancti Daniélis Comboni cogitatiónibus, Francíscus Papa evangelizándi voluptátem narrávit cuiúsdam viri, Dei fratrúmque amántis, quíbus missionárius insérviit quodam témpore, sǽculo décimo nono, quo servitútis horror ingruébat.

Post morbum ac discernéndi tempus, sanctus potens quiddam intelléxit, quod missionárium munus renovávit: “África per Áfricam servánda”. Hoc in órdine evangelizáti hómines non sunt “obiécta”, sed missiónis “subiécta”. Libértas, iustítia, pax et cum Ecclésia commúnio sancti Daniélis óperam informárunt. Post catechésim quaedam optánda áddidit Póntifex de Nagorno Karabakh, in Cáucaso Meridiáno, ubi diffícilis hóminum condício nunc ob armórum usum grávior facta est. Orávit Póntifex ut arma silérent.

(NOTÍTIAE BREVÍSSIMAE)

His diébus, eo quod Mediterráneos Occúrsus Massíliae partícipat Francíscus Papa, est id iter ad pacem conciliándam ac hospítium praebéndum. Hac occasióne capta, una cum ecclesiálibus civilibúsque moderatóribus, de pacis cúrsibus, de cooperatióne, de coniunctióne circum mare nostrum dísputat Póntifex, migrántium vícibus potíssimum prae óculis hábitis.

“Fíeri potest et opus est ut terrárum orbis vácuus sit armis”: hoc scripsit Póntifex cardináli Petro Turkson, cancellário Pontifíciae Academíae Scientiárum Sociálium atque particípibus Conferéntiae internationális quae sexagínta annos recénset a Lítteris encýclicis Pacem in terris sancti Ioánnis vicésimi tértii éditis.

Cardinális Conrádus Krajewski, Papae Eleemosynárius, Ucraínam invísens, valde est permótus, quod in urbe Leopolitána aedes, quas Cáritas occupábat, sunt ictae, ubi res alimentáque servabántur, quae Francíscus míserat in pópuli bello percúlsi benefícium.

Haec háctenus, nova futuráque, próxima hebdómada.

“HEBDOMADA PAPAE”

Notitiae Vaticanae Latine redditae

23 settembre 2023

TITOLI

Il Papa all’Angelus: “Dio perdona in modo incalcolabile”.

Francesco all’Udienza generale su San Daniele Comboni: “Basta soffocare l’Africa”

Il Pontefice a Marsiglia, un viaggio per la pace e l’accoglienza.

(SERVIZI)

Domenica scorsa, all’Angelus, Papa Francesco ha commentato il brano del vangelo di Matteo (Mt 18, 21-35) in cui Pietro chiede a Gesù: “Signore, quante volte dovrò perdonare al mio fratello?”. Il Servizio di Katarina Agorelius

“Perdonare è una condizione fondamentale per chi è cristiano. Ognuno di noi, infatti, è un ‘perdonato’ o una ‘perdonata’”. È un invito alla testimonianza, attraverso il vicendevole perdono quello che il Papa ha proposto ai fedeli. Per Francesco al di fuori del perdono non c’è speranza e non c’è pace, solo attraverso di esso, infatti, è possibile disinnescare l’odio e le “tante malattie del cuore che contaminano la società”. Nel Dopo Angelus il Pontefice ha ricordato la sua partecipazione ai Rencontres Méditerranéennes che si tengono in questi giorni a Marsiglia. In chiusura il Papa ha rivolto il suo pensiero al “martoriato popolo ucraino” e ha pregato “per la pace in ogni terra insanguinata dalla guerra”.

“San Daniele Comboni, apostolo per l’Africa e profeta della missione” è il titolo della catechesi sullo zelo apostolico, che il Pontefice ha tenuto all’udienza generale di mercoledì scorso. In chiusura un appello per il Nagorno Karabakh. Il servizio di Alessandro De Carolis

“Morirò con l’Africa sulle mie labbra”, “Il più felice dei miei giorni sarà quello in cui potrò dare la vita per voi”. Partendo da questi e altri pensieri di San Daniele Comboni, Papa Francesco ha raccontato la passione evangelizzatrice di un uomo innamorato di Dio e dei fratelli che serviva in missione, in un tempo, l’Ottocento, in cui era ancora presente l’orrore della schiavitù. Dopo una malattia e un periodo di discernimento, il santo ebbe un’intuizione potente, che rinnovò l’impegno missionario: “Salvare l’Africa con l’Africa”. In questo paradigma le persone evangelizzate non sono “oggetti”, ma “soggetti” della missione. Libertà, giustizia, pace e comunione con la Chiesa sono stati i valori che hanno guidato San Daniele. Dopo la catechesi il Pontefice ha rivolto un appello per il Nagorno Karabakh, nel Caucaso Meridionale, dove la critica situazione umanitaria è ora aggravata da scontri armati. Il Papa ha pregato perché tacciano le armi.

(NOTIZIE)

In questi giorni, la partecipazione di Papa Francesco ai Rencontres Méditerranéennes di Marsiglia è un viaggio per la pace e l’accoglienza. In questa circostanza, insieme ai responsabili ecclesiali e civili, il Pontefice discute percorsi di pace, di collaborazione e di integrazione attorno al mare nostrum, con un’attenzione speciale al fenomeno migratorio.

“Un mondo libero da armi nucleari è possibile e necessario”, lo ha scritto il Papa in un messaggio al cardinal Peter Turkson, cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali e ai partecipanti alla Conferenza internazionale che commemora i 60 anni dell’Enciclica Pacem in Terris di San Giovanni XXIII.

Il cardinale Konrad Krajewski, Elemosiniere del Papa, in visita in Ucraina, si è detto profondamente colpito dall’attacco, avvenuto a Lviv, contro una struttura Caritas che più volte ha ospitato il materiale inviato da Francesco per la popolazione provata dalla guerra.

È tutto per questa edizione, alla prossima settimana.