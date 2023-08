Hebdomada Papae, il GR in latino del 12 agosto

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle ore 12.30. In sommario: GMG , il Papa ai giovani: “La gioia è missionaria”. All'udienza generale Francesco ricorda le giornate di Lisbona: “Un incontro con Cristo vivo attraverso la Chiesa”. L'intelligenza artificiale nel messaggio della prossima Giornata della pace

HEBDÓMADA PAPAE”

NOTÍTIAE VATICÁNAE LATÍNE RÉDDITAE

Die duodécimo mensis Augústi anno bismillésimo vicésimo tértio

TÍTULI

De Die Mundiáli Iuventútis Lisipóne acto iuvénibus ait Póntifex: “Laetítia est missionális”.

Aestívum post intervállum in prima Audiéntia Generáli, Diem Mundiálem Iuventútis mémorat Francíscus Papa et ásserit: “Cum Christo fuit vivus per Ecclésiam occúrsus”.

Artificiósae intellegéntiae méntio fit in Pontíficis núntio de próximo Die Pacis.

Felícem exóptat diem Eugénius Murrali ómnibus haec verba Latína audiéntibus.

Ascolta il nostro radiogiornale in lingua latina

NOTÍTIAE

Praetérita hebdómada quínquies décies centéna mília iúvenum Lisipónem convenérunt qui Diem Mundiálem Iuventútis celebrárent. “Laetítia missionális” médium obtínuit locum Pontíficis sermónis, cum vigília cum iuvénibus agerétur. Refert Mónia Parente.

“Vos qui hic estis, qui venístis mútuo conveniéntes, ad Christi núntium inveniéndum, ad pulchram vitae causam reperiéndam, hoc ipsum pro vobis tenébitis an áliis tradétis?” Sic se convértit Papa Francíscus in permótam Iúvenum multitúdinem qui Parque Tejo, ut áiunt, Lisipóne Sábati die praetérito complevérunt, quod praestantíssimum fuit ómnium ex tricésimo séptimo Die Mundiáli Iuventútis. Recordátus est Póntifex iuvénibus “Laetítiam esse missionálem”, áliis tradéndam, atque eos est hortátus ut “laetítiae essent radíces”, quómodo álii pro eis in vita fuérunt. A Pontífice étiam incitaméntum est ádditum, ut omnis segnítia vincerétur et haec laetítia requirerétur, “per diálogum cum áliis detegénda”. Ánimos proínde praeséntium eréxit Francíscus, ad exsurgéndum post lapsus, ad álios sublevándos qui cecidérunt, ut iter producerétur, síngulis vitae diébus exercitatióne acta, absque metu, cum Iesu gratúito amóre.

Aestívum post intervállum Audiéntias Generáles repetívit Francíscus Papa, quarum prima ad Diem Mundiálem Iuventútis Lisipóne dicáta est, quod iudicávit “Dei donum qui effécit ut corda moveréntur aeque ac iúvenum gressus”. Refert Alexánder De Carolis.

Ad Pontíficis mentem, Dies Mundiális Iuventútis impúlsum réddidit e contrário clausúrae quam omnes, ac máxime iúvenes, propter universálem pestiléntiam passi sunt. “Novum inítium ipsa designávit magnae iúvenum peregrinatiónis per continéntes, Iesu Christi nómine”.

Memorávit Póntifex iuvénibus proposuísse Evangélium Vírginis exémplar, cum occúrsum narráret Maríae cum Elisabétha: “María hódie, vicésimo primo sǽculo ineúnte, iúvenum peregrinatiónem dírigit ad Iesum sequéndum”. Hac quoque de cáusa Fátimam rédiit Póntifex et una cum nonnúllis iuvénibus Deum orávit “ut mundum eríperet ex ánimae morbis”. Audiéntiae témpore de pace non défuit cogitátio: “Dum quibúsdam in locis de bello consília capiúntur [...] Dies Mundiális Iuventútis ómnibus demonstrávit álium mundum esse posse […] sine ódio, sine metu, sine armis!”. Póntifex ínsuper Ucraínam Intercessióni commísit Edith Stein, sanctae Terésiae Benedíctae a Cruce, et orávit item pro Slovénia ac Geórgia, natúrae calamitátibus vastátis.

NOTÍTIAE BREVÍSSIMAE

Servítium de íntegro Humáno Progréssu arguméntum patefécit, quod Francíscus enodábit, Die Mundiáli Pacis interveniénte, anno bismillésimo vicésimo quarto: quod est artificiósa intellegéntia. Ad Pontíficis mentem sincéro opus est diálogo de novárum tecnologiárum sensu, ut eárum usus commúnem domum tueátur isque ne inaequalitátes áfferat.

In brevilóquio quodam Pontíficis dolor significátur, quod quadragínta unus migrántes in Sicíliae Canále interiérunt, post navículam subvérsam.

Satis est, nova futuráque, próxima hebdómada.

HEBDÓMADA PAPAE”

NOTÍTIAE VATICÁNAE LATÍNE RÉDDITAE

12 agosto 2023

TITOLI

Giornata. Mondiale della Gioventù a Lisbona, il Papa ai giovani: “La gioia è missionaria”

Prima udienza generale dopo la pausa estiva. Francesco sulla GMG: “Un incontro con Cristo vivo attraverso la Chiesa”.

L'intelligenza artificiale nel messaggio del Papa per la prossima Giornata della pace.

Un cordiale benvenuto a tutti voi da Eugenio Murrali e bentornati all’ascolto del notiziario in lingua latina.

SERVIZI

La scorsa settimana un milione e mezzo di ragazzi radunati a Lisbona per la GMG. La “gioia missionaria” è stata al centro del discorso del Pontefice durante la veglia con i giovani. Il servizio di Monia Parente:

“Voi, che siete qui, che siete venuti a incontrarvi, a trovare il messaggio di Cristo, a trovare un senso bello della vita, questo, lo terrete per voi o lo porterete agli altri?”. Francesco si è rivolto così all’emozionante platea di giovani che ha riempito il Parque Tejo di Lisbona sabato scorso, per uno dei momenti più forti della 37sima Giornata Mondiale della Gioventù. Il Papa ha ricordato ai ragazzi che “la gioia è missionaria”, va portata agli altri, e li ha invitati a essere “radici di gioia” come altri lo sono stati per loro nella vita. Dal Pontefice anche un’esortazione a superare ogni indolenza, a cercare questa gioia a “scoprirla nel dialogo con gli altri”. Francesco ha poi incoraggiato i presenti a rialzarsi dopo le cadute, a sollevare gli altri che sono caduti, per continuare a camminare, allenandosi tutti i giorni della propria vita, senza paura, con l’amore gratuito di Gesù.

Dopo la pausa di luglio, Papa Francesco ha ripreso le udienze generali, dedicando la prima a un bilancio della GMG di Lisbona, un “dono di Dio che ha rimesso in movimento i cuori e i passi dei giovani”. Il servizio di Alessandro De Carolis

Per Francesco la Giornata Mondiale della Gioventù ha dato una spinta in senso contrario alla chiusura di cui tutti, e i giovani in particolare, hanno risentito a causa della pandemia. “Essa ha segnato un nuovo inizio del grande pellegrinaggio dei giovani attraverso i continenti, nel nome di Gesù Cristo”. Il Pontefice ha ricordato che il Vangelo ha proposto ai giovani il modello della Vergine, nel racconto dell’incontro tra Maria ed Elisabetta: “Maria oggi, nel terzo millennio, guida il pellegrinaggio dei giovani alla sequela di Gesù”. Anche per questo il Papa è tornato a Fatima e con alcuni giovani ha pregato Dio “perché guarisca il mondo dalle malattie dell’anima”. Durante l’udienza non è mancato il pensiero per la pace: “Mentre in certe sale nascoste si pianifica la guerra […] la GMG ha mostrato a tutti che è possibile un altro mondo […] senza odio, senza paura, senza chiusure, senza armi!”. Il Papa ha inoltre affidato l’Ucraina all’intercessione di Edith Stein, Santa Teresa Benedetta della Croce, e ha pregato per la Slovenia e la Georgia, colpite da catastrofi naturali.

NOTIZIE

Il Servizio allo Sviluppo Umano integrale ha reso noto il tema che Francesco svilupperà in occasione della Giornata Mondiale della Pace del 2024: l’intelligenza artificiale. Per il Pontefice sarà necessario un dialogo aperto sul significato di queste nuove tecnologie, perché il loro utilizzo sia a tutela della casa comune e non dia adito a disuguaglianze.

In un tweet la preghiera e il dolore del Papa per la nuova tragedia di migranti nel Canale di Sicilia, dove 41 migranti sono morti dopo il ribaltamento di un’imbarcazione.

È tutto per questa edizione, alla prossima settimana.