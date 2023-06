Nominato il nuovo presidente dell'Agenzia di valutazione delle Università ecclesiastiche

Il Papa ha scelto il sacerdote spagnolo Armand Puig i Tàrrech, rettore dell’Ateneu Universitari Sant Pacià a Barcellona

Papa Francesco ha nominato come nuovo presidente dell’Agenzia della Santa Sede per la Valutazione e la Promozione della Qualità delle Università e Facoltà Ecclesiastiche, il sacerdote Armand Puig i Tàrrech, rettore dell’Ateneu Universitari Sant Pacià a Barcellona.

Nato a La Selva del Camp, in Spagna, il 9 marzo 1953, è stato ordinato il 25 aprile 1981 per l’Arcidiocesi di Tarragona. Ha conseguito la Licenza in Sacra Scrittura al Pontificio Istituto Biblico a Roma e il Dottorato nella stessa disciplina presso la Pontificia Commissione Biblica. Ha insegnato in diverse Facoltà e Istituti di Teologia. È stato decano della Facultat de Teologia de Catalunya ed è attualmente rettore dell’Ateneu Universitari Sant Pacià a Barcellona.