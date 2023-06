Calcio, prima partita internazionale della squadra femminile vaticana

La partita contro la squadra femminile di Berlino si è svolta fuori dalle mura vaticane a Roma. La squadra è composta da dipendenti vaticani e da mogli e figlie di dipendenti

Mario Galgano - Città del Vaticano

La squadra di calcio femminile del Vaticano ha giocato la sua prima partita internazionale. Il match di sabato sera contro il club berlinese Pichanga FC si è concluso con una sconfitta di 3-1 e si è svolto all'esterno delle mura vaticane, con vista sulla Basilica di San Pietro.

Oltre alle donne, ha giocato anche la squadra maschile vaticana. I loro avversari del KSV Johannisthal, a sud-est di Berlino, hanno perso 7:1 contro la squadra vaticana. Il KSV è stato fondato nel 1980 da un prete protestante insieme a un amico cattolico.

Il calcio in Vaticano

La tradizione calcistica in Vaticano risale al 1521. La prima partita si è svolta alla presenza di Papa Leone X nel cortile del Belvedere. Oggi esiste un campionato di calcio in cui si sfidano varie istituzioni vaticane, come la Guardia Svizzera o i Musei Vaticani. La squadra migliore, tuttavia, è quella dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù, che finora è in testa al campionato vaticano. Il calcio femminile si gioca dal 2018.