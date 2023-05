Alla Lateranense la mostra fotografica su don Milani

Sarà inaugurata domani, 10 maggio, dal cardinale Parolin l'esposizione dedicata al Priore di Barbiana, di cui quest'anno si celebra il secolo dalla nascita. Nei prossimi mesi l'evento sarà itinerante in diverse città italiane

I cento anni dalla nascita di Don Lorenzo Milani raccontati in una mostra della Pontificia Università Lateranense. Sarà il cardinale Pietro Parolin a inaugurare domani mattina alle 9 l'esposizione che raccoglie foto e documenti del Priore di Barbiana.

Con il segretario di Stato saranno presenti alcuni degli alunni della Scuola di Barbiana oltre a studiosi del pensiero di Don Milani. Sarà un'occasione per riflettere sull’attualità della pedagogia e della visione educativa del Priore di Barbiana che ebbe il coraggio di rileggere il sistema scolastico della sua epoca, pensando all’inclusione degli ultimi e ad una formazione integrale dove sapere e conoscenza non sono realtà separate.

Al cardinale Parolin il compito di illustrare a figura di Don Milani, sacerdote ed educatore, fautore di una cultura della integrazione oggi tanto necessaria in un contesto che anche per la formazione pone la sfida della coesistenza di identità diverse. Dalla Lateranense la mostra sarà poi itinerante in Italia in questo anno celebrativo di Don Milani.