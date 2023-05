Firmato un Memorandum di collaborazione sui temi etici tra Pontificia Accademia per la Vita e l'Abu Dhabi Forum for Peace

Temi etici, Accademia per la Vita e Abu Dhabi Forum for Peace firmano memorandum

L'intesa siglata rspettivamente da monsignor Paglia e dallo sheik Al Mahfoudh Bin Bayyad ad Abu Dhabi per affrontare "in modo collaborativo le questioni etiche che emergono in questo mondo, in particolare nella ricerca scientifica e nello sviluppo di nuove tecnologie"

Vatican News La Pontificia Accademia per la Vita e l'Abu Dhabi Forum for Peace, rappresentati rispettivamente da monsignor Vincenzo Paglia e dallo Sheik Al Mahfoudh Bin Bayyad, hanno firmato questa mattina, 23 maggio, ad Abu Dhabi un Memorandum di collaborazione sui temi etici. "Il Forum per la Pace di Abu Dhabi e la Pontificia Accademia per la Vita hanno concordato questo Memorandum per affrontare in modo collaborativo le questioni etiche che emergono in questo mondo, in particolare nella ricerca scientifica e nello sviluppo di nuove tecnologie", si legge in un comunicato. "La collaborazione si basa sul riconoscimento reciproco che le scienze e le tecnologie devono servire l'umanità senza compromettere la dignità umana e l'armonia sociale. Particolare attenzione sarà data alle questioni etiche legate allo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale", prosegue la nota. "I partner si impegnano a promuovere un dialogo continuo che integri le prospettive della tecnologia, dell'etica, della filosofia e della teologia, riconoscendo l'impatto della ricerca scientifica su vari aspetti della vita umana".