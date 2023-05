Commissione per la Tutela dei Minori, al via a Roma la plenaria

A Roma, da oggi al 6 maggio, la seconda assemblea dell'organismo dopo l'annuncio dei nuovi membri nel settembre 2022. Obiettivo dell'incontro è fare il punto sui primi sei mesi della "nuova" Commissione e sul lavoro di attuazione del nuovo mandato contenuto nella costituzione Praedicate Evangelium

Ha preso il via da oggi, 3 maggio, fino a sabato 6, a Palazzo Maffei Marescotti di Roma, l'Assemblea plenaria della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori. Si tratta della seconda plenaria da quando la "nuova" Commissione è stata annunciata nel settembre 2022 con la nomina di dieci nuovi membri. L'obiettivo dell'incontro in corso a Roma è quello di fare il punto sui primi sei mesi della nuova Commissione e sul suo lavoro di attuazione del nuovo mandato contenuto nella costituzione apostolica Praedicate Evangelium.

Linee guida

Al centro della giornata odierna, la prima dei lavori, iniziata con la celebrazione della Messa, una discussione aperta su come definire meglio i metodi di lavoro, i ruoli e le responsabilità. All'esame della Commissione un Quadro di Linee Guida Universali che aggiorna quello emanato dall'allora Congregazione per la Dottrina della Fede nel 2011, volto ad assistere le Conferenze Episcopali nello sviluppo di Linee Guida per affrontare i casi di abusi sessuali su minori perpetrati da chierici. Inoltre, la Commissione è chiamata ad esaminare uno strumento di verifica proposto, anch'esso richiesto dal Papa, da utilizzare insieme alle Linee guida.

Sensibilizzazione e assistenza

All'esame anche la revisione dell'attività di sensibilizzazione e assistenza della Commissione nei confronti delle Conferenze episcopali che necessitano di implementare le procedure di denuncia per coloro che hanno subito abusi sessuali, come indicato nell'articolo 2 del Motu Proprio Vos Estis Lux Mundi. Il Papa, si legge in una nota, ha chiesto l'assistenza della Commissione per garantire la presenza di uffici idonei a livello di ciascuna chiesa particolare. Inoltre l'Assemblea è chiamata ad esaminare gli sviluppi della metodologia e dei contenuti del Rapporto annuale sulle politiche e le procedure di salvaguardia, anch'esso richiesto dal Santo Padre, oltre ad un piano strategico quinquennale per la Commissione e una campagna di consultazione pubblica sulla proposta di Linee guida universali maggio-settembre 2023.

Nuovi collaboratori

Nel febbraio 2023, la Commissione, grazie ai finanziamenti di una fondazione cattolica statunitense, ha assunto una serie di nuovi collaboratori per contribuire all'attuazione del suo mandato ampliato: saranno collocati all'interno delle Chiese particolari.