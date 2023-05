Parolin alla Ca' Foscari di Venezia per presentare un libro sul magistero di Luciani

Il cardinale segretario di Stato sarà presente martedì 23 maggio, alle 15.30, nel prestigioso Ateneo per presentare il volume a cura di Stefania Falasca e Flavia Tudini: "Uno studio storico e teologico attraverso le carte d’archivio"

Vatican News

“Il magistero di Giovanni Paolo I. Uno studio storico e teologico attraverso le carte d’archivio”. È questo il titolo del libro che sarà presentato il prossimo martedì 23 maggio, alle 15.30, nella Università Ca’ Foscari di Venezia, dal cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano e presidente della Fondazione Vaticana Giovanni Paolo I.

La stessa Fondazione aveva promosso il 13 maggio dello scorso anno una giornata di studi in collaborazione con il Dipartimento di Teologia dogmatica della Pontificia Università Gregoriana. Un appuntamento di alto livello che lo stesso Papa Francesco aveva definito in una lettera "un valido contributo volto ad approfondire i tratti peculiari del pensiero e del magistero” di Albino Luciani, beatificato il 4 settembre 2022. Durante la giornata, scandita da diversi interventi e contributi, erano state approfondite le linee maestre del magistero di Giovanni Paolo I in una prospettiva sostanzialmente nuova data dal recupero e dal riordino delle carte dell’archivio privato e dall’edizione critica integrale dei testi e degli interventi del pontificato.

Dai lavori, quindi, la realizzazione del volume che offre un riferimento per un’attenta lettura teologico-pastorale, storica, ecumenica ed ecclesiale del magistero di Luciani che, pur non potendo dispiegarsi nella storia, ha concorso a rafforzare il disegno di una Chiesa conciliare che rimane punto di riferimento nella Chiesa universale.

Curatrici del libro sono Stefania Falasca, vaticanista ed editorialista di Avvenire, e Flavia Tudini, archivista presso la Fondazione Vaticana Giovanni Paolo I e docente presso l’Università Roma Tre. La presentazione avverrà nell'Aula Baratto del prestigioso Ateneo e vedrà i saluti istituzionali della rettrice Tiziana Lippiello e, come detto, del cardinale Parolin. Introdurrà la presentazione Giovanni Vian, docente di Storia del cristianesimo e delle chiese a Ca’ Foscari; parleranno poi Enrico Galavotti dell'Università Chieti-Pescara, e Valentina Ciciliot della Ca’ Foscari.