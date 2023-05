Libreria Editrice Vaticana, libri ed eventi al Salone di Torino

Dal 18 al 22 maggio, la presentazione del nuovo libro sul recente viaggio in Africa di Papa Francesco, il ricordo di Benedetto XVI con padre Lombardi, il dialogo tra Gaël Giraud e Carlo Petrini sulla transizione ecologica

La Libreria Editrice Vaticana è presente al Salone Internazionale del Libro di Torino con un ampio stand al Padiglione Oval, stand U150, con diverse novità editoriali e vari incontri con gli autori dei nuovi libri.Anzitutto, sarà presentato in 'prima' italiana il nuovo libro di Papa Francesco Giù le mani dall’Africa!, il testo che raccoglie tutti i discorsi del Pontefice nel recente viaggio apostolico in Repubblica Democratica del Congo e in Sud Sudan, arricchito dalle testimonianze delle persone che hanno parlato davanti al Papa, raccontando di violenze efferate, gesti di perdono, scelte di coraggio e speranza nel Continente. Il testo è impreziosito dalla prefazione di Chimamanda Ngozi Adichie, scrittrice nigeriana molto nota a livello internazionale. Il volume viene presentato lunedì 22 maggio alle 20.45 da padre Alex Zanotelli, missionario comboniano, insieme a Matteo Spicuglia, giornalista Rai, nella Libreria Gulliver nell’ambito del Salone Off.

Il dialogo tra Petrini e Giraud

Altra novità assoluta è il dialogo tra Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, e Gaël Giraud, economista, teologo e matematico, docente della Georgetown University di Washtington, dal titolo Il gusto di cambiare, dedicato alla transizione ecologica, coedito da LEV e Slow Food Editore, con la prefazione di Papa Francesco. Il libro, frutto di un dialogo condotto da Stefano Arduini, direttore di Vita magazine, viene presentato venerdì 19 maggio alle 17.15 al Caffè Letterario, alla presenza degli autori e moderato da Massimo Giannini, direttore de La Stampa. Lo stesso Giraud sarà protagonista di altri due incontri riguardanti il suo libro La rivoluzione dolce della transizione ecologica (LEV): sabato 20 maggio alle ore 18 nella Libreria Gulliver dialogherà con Marco Piccolo, imprenditore, e Francesco Antonioli, direttore di Mondo Economico; il 22 maggio alle 18 (sala Bianca) si confronterà con il missionario Zanotelli e il responsabile editoriale della LEV, Lorenzo Fazzini.

Un ricordo di Benedetto XVI

Anche la figura e il pensiero di Benedetto XVI saranno oggetto di un incontro di alto profilo al Salone: Dio è sempre una luce e un mistero: l’eredità di Benedetto XVI è il titolo dell’intervento di padre Federico Lombardi, presidente della Fondazione Joseph Ratzinger, già direttore della Sala Stampa della Santa Sede durante il pontificato di Benedetto XVI, previsto per venerdì 19 maggio, alle 15. A moderare l'incontro, il giornalista Domenico Agasso vaticanista de La Stampa.

Fazzini: occasione per approfondire il magistero di Francesco

"Anche in questa edizione del Salone, LEV è presente con proposte editoriali e incontri con gli autori all’insegna dell’approfondimento del magistero di Papa Francesco", spiega Fazzini. "Il nuovo testo Giù le mani dall’Africa! diventa l’occasione propizia per riprendere in mano i discorsi del Pontefice nel viaggio in Congo e Sud Sudan, viaggio che è stato una grande testimonianza di vicinanza e di profezia nell’Africa di oggi. Il testo di Giraud e Petrini Il gusto di cambiare, così come quello di Giraud La rivoluzione dolce della transizione ecologica, offrono la possibilità di confrontarsi con la proposta della transizione ecologica, che approfondisce e propone una strada concreta nella scia dell’enciclica Laudato si’. In filigrana, dunque, la Libreria Editrice Vaticana offre al pubblico del Salone un’occasione concreta di conoscere ancora di più i principi ispiratori di Fratelli tutti e di Laudato si’, le due Encicliche di Papa Francesco che tracciano la strada del cammino della Chiesa per il nostro tempo".