Maggio di preghiera in Piazza San Pietro, Stoia: "Chiediamo a Maria il dono della pace"

Processione con recita del Rosario ogni sabato alle 21 con partenza dall’Arco delle Campane. “Un momento di orazione per implorare l’intercessione della Madonna per la consolazione degli afflitti”, dice il parroco di San Pietro che annuncia il calendario delle celebrazioni per le prossime settimane

Eugenio Bonanata – Città del Vaticano

Si moltiplicano le iniziative di preghiera per il mese mariano. Anche la Basilica vaticana ha organizzato un calendario ricco di appuntamenti per accogliere e accompagnare i fedeli in questo periodo. Si comincia domani, 6 maggio, con il Rosario che verrà recitato ogni sabato di maggio alle 21 in Piazza San Pietro. “Un momento suggestivo”, afferma a Telepace il parroco di San Pietro fra Agnello Stoia che illustra le modalità di svolgimento: “Ci sarà una processione in mezzo alla Piazza, lungo il colonnato, che si concluderà sul sagrato: l’icona della Madonna partirà dall’Arco delle Campane e tutto il popolo seguirà con i flambeaux”.

Esponenti della Curia

Quattro appuntamenti in tutto che saranno presieduti da altrettanti esponenti della Curia romana: domani toccherà monsignor Vittorio Francesco Viola, segretario del Dicastero per il Culto divino e la disciplina dei sacramenti; il 13 maggio al cardinale Fernendo Vérgez Alzaga, presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano; il 20 maggio al cardinale Mario Grech, segretario generale del Sinodo dei vescovi; il 27 maggio a monsignor Edgar Peña Parra, sostituto per gli affari generali della Segreteria di Stato.

Un tempo forte per la devozione popolare

Non servono biglietti per partecipare. “L’ingresso è libero: basta arrivare qualche minuto prima per ricevere la candela”, prosegue il francescano sottolineando che tale scelta è tipica di ciascun santuario. “La Basilica di San Pietro – dice ancora – è innanzitutto una Chiesa dove si viene per pregare”. E ce n’è tanto bisogno adesso. Per Fra Agnello il mese mariano rappresenta un tempo forte per la devozione popolare al pari dei tempi forti della liturgia, che sono quelli in preparazione dei principali misteri della fede come la Pasqua e il Natale. “In questi momenti – spiega – l’attenzione del popolo di Dio si focalizza su una richiesta veramente particolare per quelle che sono le esigenze attuali. Ovviamente pensiamo a Maria, Regina della Pace, e chiediamo e impetriamo la pace e la consolazione degli afflitti”.

Adorazione eucaristica

Nel programma delle celebrazioni anche altri appuntamenti. Ogni sabato di maggio alle ore 16, il calendario prevede gli itinerari di preghiera davanti alle icone mariane custodite all’interno della Basilica. Anche in questo caso, l’ingresso è libero. E c’è anche la possibilità di avvalersi del cosiddetto "ingresso degli oranti" che consente di percorrere una via di accesso diversa rispetto ai turisti dichiarando all’entrata – davanti alla porta del Filarete – di prendere parte al percorso. Un’ultima nota riguarda il 9 maggio: alle 20 sul sagrato si terrà l’Adorazione Eucaristica in preparazione all’udienza generale del mercoledì, come avviene già da marzo ogni secondo martedì di ogni mese. “Grazie a Dio c’è una bella risposta da parte dei fedeli – conclude fra Agnello – e speriamo che sia sempre più ricca e partecipata”.