Hebdomada Papae, il Gr in latino del 20 maggio

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle ore 17.30. In sommario: Il Papa: in Ucraina si soffre tanto, preghiamo perché torni la pace; Da Monaco a Roma in bici, un gruppo di vittime di abusi consegna una lettera al Papa; Papa Francesco: cambiare rapporto con le risorse della Terra, non sono infinite

“HEBDÓMADA PAPAE”

NOTÍTIAE VATICÁNAE LATÍNE RÉDDITAE

Die vicésimo mensis Máii anno bismillésimo vicésimo tértio

TÍTULI

Papa: in Ucraína pópulus multum pátitur; orémus ergo, ut pax rédeat.

Monáchio Romam advéniens cum bírota, coetus victimárum abúsuum epístolam tradit Papae.

Papa Francíscus: necessitúdinem mutétur erga opes Terrae, quae sine fine non sunt.

Ascolta il nostro radiogiornale in lingua latina

Salvéte omnes! Salútem plúrimam ex corde ómnibus vobis, qui núntios auscultátis Latína lingua prolátos, addit Márius Galgano.

NOTITIA 1

Dolor, quem cotídie in Ucraína pópulus propter bellum pátitur, et necéssitas grátiae pacis invocándae: de his Francíscus cum fidélibus lóquitur post catechésim in Audiéntia Generáli féria quarta hábitam, mémorans pondus Corónae mariális recitándae hoc mense Maríae dicáto. Refert Olga Sakun:

In peregrínis salutándis post catechésim in Audiéntia Generáli fériae quartae praetéritae hábitam, Papa Francíscus dénuo de bello in Ucraína agit ac de necessitáte pro eiusdem fine deprecándi: «Omnes a Dómino pacem pro vexáta Ucraína petámus, ubi pópulus tantum pátitur, tantum ibi pátitur. Orémus pro sáuciis, pro púeris, pro mórtuis, ut rédeat pax». Demum, fidéles arábica lingua álloquens, Francíscus moméntum effert precatiónis, intercessóriae máxime petitiónis ad Vírginem Maríam, ádmonens potíssimum mense Maio, Maríae dicáto, Rosárium more trádito recitári, quod est «compéndium totíus históriae nostrae salútis». Et conclúdit: «Sanctum Rosárium arma potens est contra malum et instruméntum éfficax ad veram pacem in córdibus nostris assequéndam».

NOTITIA 2

Monáchio Romam advéniens cum bírota, coetus victimárum abúsuum epístolam tradit Papae. De hoc eventu lóquitur Rosárius Tronnolone.

Quíndecim viri et mulíeres cum propínquis septingéntos ámplius chilómetros percurrérunt a die sexto mensis Máii ad Francíscum conveniéndum. In fine Audiéntiae Generális fériae quartae, diéi scílicet décimo séptimo mensis Máii, núntium ei tradidérunt, quo de vulnéribus loquúntur «recrudescéntibus» coram novo quoque casu abúsuum atque petunt, ut moderatóres Ecclésiae cathólicae contra hoc malum «cohaerénter atque instánter» magis ágere váleant. Incéptus Archidioecésis Bavariénsis Monacénsis et Frisingénsis impúlsu est fultus.

NOTITIAE BREVIORES

In Pontíficis praemíssis libro Gaël Giraud et Cároli Petrini, cui títulus De voluptáte mutatiónis, Papa Francíscus enárrat transitiónem oecológicam esse «viam ad felicitátem». Tomus apud librárias tabérnas inveniétur a die décimo séptimo mensis Máii. Volúmen ínsuper die undevicésimo mensis Máii Augústae Taurinórum in Conclávi Librórum est osténsum.

Die internationáli Famíliae, décimo quinto scílicet mensis Máii, quem Unitárum Natiónum Coetus fovit, hoc anno propensiónibus demográphicis familiárum dicáto, Papa in brevilóquio sub inscriptione cóclea-Póntifex petit, ut «in univérsis Civitátibus consília sociália, oeconómica et culturália capiántur, quae “amíca famíliae” sint et vitae nascénti».

Satis de hodiérnis núntiis. Grátias vobis diligénter audiéntibus persólvimus vosque próxima hebdómada conveniémus.

HEBDOMADA PAPAE”

Notitiae Vaticanae Latine redditae

20 maggio 2023

Titoli

Il Papa: in Ucraina si soffre tanto, preghiamo perché torni la pace

Da Monaco a Roma in bici, un gruppo di vittime di abusi consegna una lettera al Papa

Papa Francesco: cambiare rapporto con le risorse della Terra, non sono infinite

Un cordiale benvenuto a tutti voi da Mario Galgano e bentrovati a questa edizione del notiziario in lingua latina.

(SERVIZI)

La sofferenza che si vive ogni giorno in Ucraina a causa della guerra e la necessità di invocare la grazia della pace: Francesco ne parla ai fedeli dopo la catechesi durante l´Udienza generale del mercoledì ricordando il valore del Rosario in questo mese dedicato a Maria. Il servizio di Olga Sakun.

Nei saluti ai pellegrini, al termine della catechesi dell'udienza generale di questo mercoledì, Papa Francesco torna alla guerra in corso in Ucraina e alla necessità di pregare per la sua fine. “Tutti noi chiediamo al Signore per la martoriata Ucraina, si soffre tanto, si soffre tanto lì. Preghiamo per i feriti, per i bambini, per quelli che sono morti, perché torni la pace.”

Infine, rivolgendosi ai fedeli di lingua araba, Francesco sottolinea il valore della preghiera, in particolare la richiesta di intercessione alla Vergine Maria, ricordando che specie nel mese di maggio, dedicato alla Madonna, si recita il Rosario, "compendio di tutta la storia della nostra salvezza". E conclude: "Il Santo Rosario e' un'arma potente contro il male, e un mezzo efficace per ottenere la vera pace nei nostri cuori".

Da Monaco a Roma in bici, un gruppo di vittime di abusi ha consegnato una lettera al Papa. Ce ne parla Rosario Tronnolone.

Quindici uomini e donne, insieme ai familiari, hanno percorso oltre 700 km dallo scorso 6 maggio per incontrare Francesco. Al termine dell’Udienza generale del mercoledì, 17 maggio, gli hanno consegnato un messaggio in cui parlano delle ferite subite che “risanguinano” davanti a ogni nuovo caso di abusi e chiedono che i leader della Chiesa cattolica possano fare di più contro questo male “con coerenza e decisione”. L’iniziativa è stata sostenuta dalla Arcidiocesi bavarese di Monaco e Frisinga.

(NOTIZIE)

In una prefazione del Pontefice al libro di Gaël Giraud e Carlo Petrini intitolato “Il gusto di cambiare”, Papa Francesco spiega che la transizione ecologica è “una via per la felicità”. Il libro sarà nelle librerie dal 17 maggio. Il volume è stato presentato al Salone del Libro di Torino il 19 maggio.

Nella Giornata internazionale della famiglia del 15 maggio, istituita dall’Onu e dedicata quest’anno a “Tendenze demografiche e famiglie”, il Papa in un tweet su @Pontifex chiede che “in tutti i Paesi siano promosse politiche sociali, economiche e culturali ‘amiche della famiglia’ e dell’accoglienza della vita”.

È tutto per questa edizione, alla prossima settimana.