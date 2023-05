Vaticano, ritirato il francobollo commemorativo della Gmg di Lisbona

Il disegno intendeva rappresentare Papa Francesco che guida i giovani verso il futuro, ma aveva suscitato critiche per l’uso dell’immagine di un monumento molto noto nella capitale portoghese che ricorda il passato colonialista. Il Governatorato ha fatto sapere che è in preparazione un nuovo francobollo

Il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano ha informato di aver ritirato il francobollo per la Giornata mondiale della Gioventù di Lisbona, emesso il 16 maggio scorso.

L’immagine del francobollo per la Gmg 2023, che si svolgerà dal primo al sei agosto nella capitale portoghese, aveva suscitato critiche e perplessità. Il disegno è ispirato al Monumento alle Scoperte (Padrão dos Descobrimentos) che sorge sulla sponda sinistra del fiume Tago a Lisbona, opera realizzata nel 1960, a 500 anni dalla morte di Enrico il Navigatore per celebrare le scoperte portoghesi.

Il francobollo della Gmg 2023

Nel monumento, Enrico il Navigatore guida l’equipaggio alla scoperta del nuovo mondo. Allo stesso modo - spiegava una nota - il disegno intendeva rappresentare Papa Francesco sulla prua di una barca che guida i giovani e la Chiesa verso il futuro, alla scoperta di “questo cambiamento d’epoca” senza rassegnarsi all’abitudine di navigare a vista. In alto a sinistra è riprodotto il logo dell’incontro che, sullo sfondo di una grande Croce e di un Rosario, descrive il dinamismo della Madre di Dio in visita a Elisabetta, secondo il motto scelto per la Gmg: "Maria si alzò e andò in fretta".

Il francobollo ha tuttavia suscitato vari commenti negativi che hanno sottolineato come il disegno, legato a un monumento molto noto, ricordi un passato colonialista molto distante dal messaggio di fraternità universale di Papa Francesco.

Gli organizzatori della Gmg hanno spiegato che il francobollo realizzato dal servizio filatelico vaticano voleva solo promuovere l’incontro del Papa con i giovani senza alcun riferimento al passato. Tuttavia, il Governatorato ha fatto sapere che il francobollo è stato ritirato e che è in preparazione una nuova emissione filatelica per la Gmg di Lisbona.