Dicastero per la vita consacrata, pronto il nuovo sito web più ricco e agile

È on-line una nuova versione del portale, in diverse lingue, attraverso il quale si accederà facilmente a le notizie, documenti e pubblicazioni. Una risposta all’invito espresso dal Papa a cercare nuove forme e modalità per aiutare la comunicazione ecclesiale nel “meraviglioso annuncio che è chiamata a portare nel terzo millennio”

Vatican News

È online il nuovo sito del Dicastero per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica (www.vitaconsacrata.va). Il portale, nella sua versione completamente rinnovata – informa un comunicato stampa del medesimo Dicastero – si propone di essere uno strumento agile di comunicazione e informazione per tutti, specialmente per i consacrati e le consacrate.

Rapido accesso alle informazioni

Il sito web raccoglie notizie, attività, documenti e pubblicazioni del Dicastero. Oltre al materiale di consultazione e alla modulistica, contiene anche alcune pubblicazioni del Dicastero, in diverse lingue, a partire dalle lettere alle consacrate e ai consacrati presentate in occasione dell’Anno della Vita Consacrata. Il motore di ricerca nella home page permette di accedere rapidamente a tutte le informazioni.

Segno di vicinanza e condivisione

Il portale vuole anche essere un segno di vicinanza e condivisione attraverso il quale il Dicastero intende accogliere l’invito dal Papa, espresso da Francesco nel Messaggio per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali 2023: “Sogno una comunicazione ecclesiale che sappia lasciarsi guidare dallo Spirito Santo, gentile e al contempo profetica, che sappia trovare nuove forme e modalità per il meraviglioso annuncio che è chiamata a portare nel terzo millennio”.