Congresso Eucaristico Internazionale a Quito, presentati logo e inno

Presso la sede della Conferenza Episcopale sono stati presentati l’inno ufficiale dell'evento sul tema "Fraternità per sanare il mondo". Nel logo i simboli della croce, il cuore, l'Ostia e la capitale ecuadoriana

Vatican News

“Fraternità per sanare il mondo” è il tema del 53° Congresso Eucaristico Internazionale (IEC2024) che avrà luogo a Quito, in Ecuador, dall’8 al 15 settembre 2024 e che culminerà con la celebrazione della Statio orbis. Un tema, ispirato dalla parola evangelica Voi siete tutti fratelli (Mt 23,8), che ricorda l’attuale esperienza sinodale della Chiesa chiamata a diventare luogo fraterno di inclusione, di appartenenza condivisa e di profonda ospitalità.



Il 10 maggio scorso, presso la sede della Conferenza Episcopale ecuadoriana, sono stati presentati il logo e l’inno ufficiale del Congresso. Notizie relative all’evento si possono trovare sulle pagine web del Comitato preparatorio e del Pontificio Comitato per i Congressi Eucaristici Internazionali.

Il logo

Nel logo i simboli sono la croce, il cuore, l’Ostia e la città di Quito. La Croce di Cristo – spiega una nota del Pontificio Comitato per i Congressi Eucaristici Internazionali - entra nella carne del mondo per sanare le ferite aperte dal peccato: disobbedienza a Dio, abuso del prossimo e sfruttamento del creato. Essa è il nuovo asse della storia. Lì dove l’umanità ha scaricato la massima violenza sull'Agnello di Dio, proprio lì Dio ha riversato con sovrabbondanza il suo amore nei segni dell'acqua e del sangue sgorgati dal costato aperto di Cristo in Croce. Il Crocifisso è il Risorto. Con le braccia aperte abbraccia tutti come fratelli riconciliati con il Padre.

Il Cuore aperto di Cristo in Croce è la fonte dell’amore che fa nuove tutte le cose. La sua ferita non trasuda più morte, ma è sorgente di vita e di riconciliazione. Pertanto, le ferite aperte del Risorto sono le nuove ferite dell'amore che risanano, qui e ora, tutte le ferite ancora aperte dell'odio, dell'inimicizia, della violenza e della morte.

Il simbolo dell'Eucarestia

L’Ostia si riferisce invece all'Eucaristia che è culmine e fonte di tutta la vita cristiana. La luce dell'Eucaristia dà una nuova direzione alla storia umana perché Dio continua a radunare il suo popolo, da oriente a occidente, riunendolo intorno alla Parola di vita e al Pane vivo disceso dal cielo. L’Eucaristia è vincolo di fraternità: dove il peccato ci disconosce come fratelli, la celebrazione eucaristica ci raccoglie alla stessa mensa come figli dello stesso Padre.

La città di Quito

Infine Quito, città della metà del mondo, situata alla latitudine zero, che allarga la sua tenda per diventare un'immensa città eucaristica dove tutti siamo invitati a partecipare a questo grande sogno di una fraternità redenta e risanata dall'amore perfetto di Cristo, amore che precede sempre, amore che in quest’ora della storia ci aiuta a prendere coscienza che: “Voi siete tutti fratelli”.