Sinodo, iniziano i lavori per l’Instrumentum Laboris dell’assemblea di ottobre

Per una settimana esperti provenienti da tutti i Paesi avvieranno una riflessione che porterà alla elaborazione del documento di lavoro per la prima sessione della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi

Vatican News

Da questa mattina, 12 aprile, e fino al prossimo 19 aprile un gruppo di esperti, provenienti dai cinque continenti e che hanno preso parte a vario titolo al processo sinodale, s’incontrano presso la Segreteria Generale del Sinodo per un tempo di lavoro e di discernimento sulla Tappa Continentale e i sette documenti finali delle Assemblee Sinodali Continentali con lo scopo di avviare la riflessione che porterà in un secondo momento all’elaborazione dell’Instrumentum Laboris, il documento di lavoro per la prima sessione della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, dal 4 al 29 ottobre prossimo.

Le Assemblee sinodali continentali

Dopo un momento di preghiera e la sessione introduttiva, i lavori prevedono un’ampia condivisione sull’insieme della Tappa Continentale e sull’esperienza vissuta durante le sette assemblee sinodali continentali. Successivamente, i Documenti Finali pervenuti alla Segreteria Generale del Sinodo, frutto del discernimento comunitario del Popolo di Dio, saranno analizzati minuziosamente al fine di evidenziare tensioni e priorità da approfondire nel corso dell’assemblea di ottobre. Le giornate saranno scandite dalla celebrazione quotidiana dell’eucarestia e da momenti di preghiera personale e comunitaria. I lavori si svolgeranno a porte chiuse. Al termine dell’incontro si terrà una conferenza stampa il prossimo 20 aprile 2023. Maggiori informazioni al riguardo saranno comunicate direttamente dalla Sala Stampa della Santa Sede.

I partecipanti

A partecipare ai lavori saranno: i cardinali Mario Grech e Jean-Claude Hollerich, monsignor Luis Marin de San Martín, suor Nathalie Becquart, monsignor Timothy Costelloe, monsignor Lucio Andrice Muandula, monsignor Daniel Flores, monsignor Pierangelo Sequeri, monsignor Piero Coda, monsignor Tomasz Trafny, padre Giacomo Costa, don Dario Vitali, suor Shizue Hirota, don Giuseppe Bonfrate, le professoresse Myriam Wylens e Anna Rowlands, don Pasquale Bua, suor Marie-Kolbe Zamora, Paolo Foglizzo, Thierry Bonaventura, Susan Pascoe in modalità online così come Mauricio Lopez Oropeza.