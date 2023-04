Il Papa nomina una religiosa a capo dell’Accademia delle Scienze Sociali

La neopresidente scelta da Francesco al vertice dell’ente pontificio è suor Helen Alford, domenicana di Santa Caterina da Siena di Newscastle, finora decano all’Angelicum

Vatican News

Il Papa prosegue nella sua volontà di offrire responsabilità di rilievo alle donne, all’interno delle istituzioni vaticane. Di questa mattina è l’incarico di presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali conferito alla religiosa londinese suor Helen Alford, O.P., decano della Facoltà di Scienze Sociali della Pontificia Università San Tommaso d’Aquino - Angelicum a Roma.

Suor Alford, che fa parte delle Domenicane di Santa Caterina da Siena di Newcastle, succede all’economista Stefano Zamagni, che il Papa aveva nominato presidente nel marzo 2019. La religiosa domenicana si è laureata in Ingegneria gestionale all’Università di Cambridge, dove ha conseguito anche un dottorato di ricerca. Gran parte della sua carriera accademica si è svolta all’Angelicum, in veste di docente ordinario presso la Facoltà Scienze Sociali nonché di vicerettore della stessa Università.



La suora domenicana è un’esperta internazionale di Business Ethics, ha insegnato in varie università materie legate all’etica economica e alla storia del pensiero sociale cristiano. Fa parte inoltre dei consigli scientifici di varie riviste scientifiche, tra cui Journal of Catholic Social Thought, Finance and the Common Good, Transforming Business, OIKONOMIA: rivista di etica e scienze sociali.



Dal 2020 era membro ordinario della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali e in passato è stata consulente del Pontificio Consiglio Giustizia e Pace.