Musei Vaticani. Vincitore del peccato

“O Gesù, vincitore della morte e del peccato, noi siamo tuoi! e tuoi noi vogliamo restare: noi, e le nostre famiglie e quanto è a noi più caro e più prezioso, negli ardori della giovinezza, nella saggezza dell'età matura, negli inevitabili sconforti e nelle rinunce della vecchiaia incipiente e già avanzata : sempre tuoi. E donaci la tua benedizione, e distribuisci in tutto il mondo la tua, pace, o Gesù, come facesti riapparendo la prima volta nel mattino di Pasqua ai tuoi più intimi, e come continuasti a fare nei successivi incontri nel Cenacolo, sul lago, sulla via: Nolite timere: ego sum: pax vobis: pax et benedictio, per singulos dies: in aeternum”