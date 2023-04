Musei Vaticani. Il Signore con noi nell’Eucaristia

Annunciare Cristo significa mostrare che credere in Lui e seguirlo non è solamente una cosa vera e giusta, ma anche bella. Cuore del Vangelo è la bellezza dell’amore salvifico di Dio manifestato in Gesù Cristo morto e risorto”. Ispirata da queste parole di Francesco prosegue per la Quaresima fino all’Ottava di Pasqua la collaborazione tra Musei Vaticani e Vatican News: i capolavori delle collezioni pontificie accompagnati dalle parole dei papi

Cosimo Rosselli. Ultima Cena, affresco, 1481-82, Cappella Sistina © Musei Vaticani © Musei Vaticani L’affresco si trova sulla parete nord della Cappella Sistina dove i pittori del Quattrocento raffigurano le Storie di Cristo. Nell’Ultima Cena di Cosimo Rosselli è rappresentato il momento dell’istituzione dell’Eucaristia, mentre al di là delle finestre si vedono tre momenti della Passione: l’Orazione nell’orto, la cattura di Gesù e la Crocefissione. “Il Signore vuole rimanere con noi nell’Eucaristia. E noi diventiamo sempre tabernacoli del Signore, portiamo il Signore con noi; al punto che Lui stesso ci dice che, se non mangiamo il suo corpo e non beviamo il suo sangue, non entreremo nel Regno dei Cieli. Mistero, questo, del pane e del vino, del Signore con noi, in noi, dentro di noi.” (Papa Francesco, Messa in Coena Domini – 9 aprile 2020) #labellezzaciunisce

a cura di Paolo Ondarza