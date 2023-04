L'arcivescovo Miguel Maury Buendía nuovo nunzio in Gran Bretagna

Il prelato spagnolo, da anni nel servizio diplomatico della Santa Sede, era finora rappresentante pontificio in Romania e Moldova. Succede a monsignor Gugerotti nominato prefetto del Dicastero per le Chiese orientali

Vatican News

L’arcivescovo spagnolo Miguel Maury Buendía, finora nunzio apostolico in Romania e Moldova, è il nuovo rappresentante pontificio in Gran Bretagna. Succede a monsignor Claudio Gugerotti, nominato nel novembre scorso prefetto del Dicastero per le Chiese orientali.

Nato nel 1955 a Madrid, ordinato sacerdote nel 1980, è entrato nel servizio diplomatico della Santa Sede il 13 luglio 1987 e ha prestato servizio come segretario presso le nunziature apostoliche di Ruanda, Uganda, Marocco e Nicaragua (1987-1996) e come consigliere presso quelle di Egitto, Slovenia e Irlanda (1996-2004). Oltre all'attività diplomatica, è stato professore presso il Seminario nazionale del Nicaragua e il Liceo italiano del Cairo. È stato anche cappellano ausiliario dei Carabinieri e della residenza delle Piccole Sorelle degli Anziani Abbandonati a Roma.

Dal settembre 2004 è stato responsabile per il Sud-Est Europa della Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato della Santa Sede. Ha inoltre rappresentato la Santa Sede in diverse conferenze e congressi internazionali. Il 19 maggio 2008, Benedetto XVI lo ha nominato arcivescovo titolare di Italica e nunzio apostolico in Kazakhstan e a luglio dello stesso anno anche nunzio in Kirghizistan e Tagikistan.

Papa Francesco lo ha nominato il 5 dicembre 2015 suo rappresentante in Romania, aggiungendo nel gennaio 2016 l’incarico di nunzio in Moldavia.