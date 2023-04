L'importanza del dialogo interreligioso per promuovere la pace

All'Istituto Ecumenico di Bossey, l'incontro annuale tra Wcc e il Dicastero per il Dialogo interreligioso per "affrontare insieme le violazioni dei diritti umani" e "sottolineare l'importanza della solidarietà tra le religioni con una spiritualità del dialogo"

Vatican News

Si è svolta presso l'Istituto Ecumenico di Bossey, il 26 e 27 aprile scorsi, la riunione annuale del personale del Consiglio Mondiale delle Chiese (WCC) e del Dicastero vaticano per il Dialogo Interreligioso. È stato il primo incontro dopo l'undicesima Assemblea del WCC a Karlsruhe (Germania) nel 2022. Durante l'incontro - informa una nota diffusa della Sala Stampa vaticana - è stata ribadita l'importanza di impegnarsi nel dialogo interreligioso ecumenico, tanto più in questi tempi difficili. Il personale del Dicastero e quello del programma del WCC si sono incontrati per condividere informazioni sulle attività nel campo del dialogo interreligioso nel 2022 e sulle prospettive del futuro impegno comune.

L'incontro, prosegue il comunicato, ha sottolineato il ruolo vitale del dialogo interreligioso per trasformare le situazioni di conflitto e promuovere la pace, in particolare per dare potere ai giovani e alle donne negli spazi di collaborazione interreligiosa, per affrontare insieme le violazioni dei diritti umani e sottolineare l'importanza della solidarietà interreligiosa con una spiritualità del dialogo. La riunione congiunta ha discusso anche i passi verso il 50° anniversario della collaborazione nel 2027 e ha deciso di portare avanti il retaggio di lavorare insieme con maggiore passione e impegno.