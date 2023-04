Alla Gregoriana il convegno "La teologia alla prova della sinodalità"

Dal 27 al 29 aprile il congresso internazionale organizzato dalla Facoltà di Teologia dell'Ateneo, in collaborazione con la Segreteria Generale del Sinodo

Vaitcan News

“La teologia alla prova della sinodalità” è il titolo del Congresso internazionale organizzato per il 27-29 aprile dalla Facoltà di Teologia della Pontificia Università Gregoriana, in collaborazione con la Segreteria Generale del Sinodo, che ha raccolto la chiamata rivolta a tutta la Chiesa convocata in Sinodo proponendo un Congresso internazionale.

Vocazione alla sinodalità

Guardando alle diverse esperienze e visioni sulla sinodalità che provengono dai processi sinodali nei cinque continenti, il Congresso intende esplorare le condizioni per una teologia che chiarisca a sé stessa la propria vocazione alla sinodalità al fine di identificare i percorsi per una teologia rinnovata, fino a porre le basi per l’attuazione di un metodo sinodale in teologia.

"In realtà, la 'sinodalità' e la 'teologia' hanno molto in comune", osserva padre Philipp G. Renczes SJ, decano della Facoltà di Teologia della Gregoriana. "Entrambe si trovano in una tensione insita tra il loro obiettivo fondamentale di annunciare Gesù Cristo nella Chiesa di oggi in un linguaggio coinvolgente e aggiornato, e la tentazione di riempire la natura ampia e teorica di entrambi i termini con idee non sempre chiare".

Processo

"Ecco perché - prosegue padre Renczes - è importante che la teologia e la sinodalità si incontrino, si ascoltino ed entrino in dialogo diretto, come il processo sinodale, tra l’altro, richiede a tutti noi. Perché entrambi possono imparare molto l’uno dall’altro. Questo è ciò che questo Congresso, soprattutto nel suo orientamento veramente globale, vuole raggiungere".

Il programma

Il programma del Congresso ha suddiviso tematicamente le tre giornate in "Visioni ed esperienze" (27 aprile, con relazioni del cardinale Mario Grech, C. Theobald, A.-B. Faye, A. Reception. R. Luciani, T. Söding, P.A. Comensoli, M. Eckholt, M. Graulich), "La vocazione della teologia alla sinodalità" (28 aprile, con relazioni di M. Wijlens, O. Rush, R. Repole, C. Hovorun, A. Fumagalli, R. Polak) e "Alla ricerca di un metodo sinodale in teologia" (29 aprile, con relazioni di M. Seewald, P. Coda, D. Vitali, A. Birmelé, R.S. Rosenberg).