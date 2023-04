Un dono per Carlo III nel centenario della Chiesa anglicana in Galles

Il direttore della Sala Stampa vaticana ha confermato che frammenti della Reliquia della Vera croce sono stati donati dalla Santa Sede all’inizio di questo mese al sovrano del Regno Unito e Governatore supremo della Chiesa d’Inghilterra "come gesto ecumenico"

Vatican News



Rispondendo alle domande dei giornalisti, il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha confermato oggi, giovedì 20 aprile, che "frammenti della Reliquia della Vera croce sono stati donati dalla Santa Sede all’inizio" di questo mese "tramite la Nunziatura apostolica, a Sua Maestà il re Carlo III", sovrano del Regno Unito e Governatore supremo della Chiesa d’Inghilterra "come gesto ecumenico in occasione del centenario della Chiesa Anglicana in Galles".

Il riferimento è al dono di due piccoli frammenti lignei della croce sulla quale secondo la tradizione cristiana fu crocifisso Gesù. Conservate in Vaticano, le preziose reliquie erano state consegnate nei giorni scorsi alla Royal Chapel of St. James di Londra. La notizia della donazione era stata poi diffusa dai media britannici e confermata in un tweet dall’ambasciatore presso la Santa Sede, Christopher Trott. Quindi era stata rilanciata da monsignor Ervin Lengyel, consigliere della nunziatura apostolica in Gran Bretagna, sul proprio account Twitter.