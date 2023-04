Media vaticani e Lateranense, accordo sui servizi editoriali dell'ateneo

L’intesa consentirà la produzione di opere di carattere dottrinale e didattico, e di riviste scientifiche, che recheranno i marchi registrati della Lateran University Press-Pontificia Universitas Lateranensis e della Libreria Editrice Vaticana

Il prefetto del Dicastero dei media vaticani Paolo Ruffini e il rettore della Pontificia Università Lateranense Vincenzo Buonomo hanno siglato ieri una convenzione mirata alla gestione dell’attività editoriale dell’Ateneo del Papa. L’intesa, si legge in una nota, consentirà “la produzione di opere di carattere dottrinale e didattico, e di riviste scientifiche che costituiscono il contributo offerto dall'Università alla comunità accademica internazionale”. Le opere realizzate nel quadro di questo accordo, si precisa, “recheranno i marchi registrati della Lateran University Press-Pontificia Universitas Lateranensis e della Libreria Editrice Vaticana“.

Volumi tematici

I volumi, presenti anche in collane, spaziano in vari ambiti disciplinari - teologia, filosofia, diritto, scienze della pace e della cooperazione internazionale, ecologia e ambiente - e ad essi, spiega la nota, “si affianca la pubblicazione periodica delle prestigiose riviste Apollinaris per il diritto canonico e civile (utroque jure), Aquinas per la filosofia, Lateranum per la teologia, Studia e Documenta Historiae et Iuris per il diritto romano e la storia del diritto, e Lateran Law Review per il diritto comparato e il diritto internazionale al momento pubblicata on line”.

Attuazione della Praedicate Evangelium

L’accordo, conclude la nota, è nella linea di attuazione di quanto disposto dalla Costituzione apostolica Praedicate Evangelium, che all’art. 183 prefigura, “in unità strutturale e nel rispetto delle relative caratteristiche operative”, una unificazione di “tutte le realtà della Santa Sede nell’ambito della comunicazione, affinché l’intero sistema risponda in modo coerente alle necessità della missione evangelizzatrice della Chiesa”.