Cina, il vescovo Shen Bin a Shangai. Santa Sede: informati pochi giorni fa della decisione

Il presule trasferito dalla Diocesi di Haimen. Il direttore della Sala Stampa vaticana, Matteo Bruni: “La Santa Sede ha appreso dai media dell'avvenuto insediamento. Per il momento nulla da dire sulla valutazione”

Vatican News



Si è insediato questa mattina nella Diocesi di Shangai, in Cina, il vescovo Shen Bin, finora pastore di Haimen. “La Santa Sede era stata informata pochi giorni fa della decisione delle autorità cinesi” di trasferire il vescovo e “ha appreso dai media dell’avvenuto insediamento questa mattina”, riferisce il direttore della Sala Stampa vaticana, Matteo Bruni in una comunicazione ai giornalisti. “Per il momento – aggiunge - non ho nulla da dire riguardo alla valutazione della Santa Sede in merito”.