C9, il lavoro della Chiesa per la pace al centro delle riunioni dei cardinali con il Papa

Conclusi i lavori dell'organismo riunito con Francesco a Santa Marta i giorni 24 e 25 aprile. Al centro delle riflessioni anche la situazione sociopolitica ed ecclesiale delle regioni di appartenenza dei porporati, i preparativi per il Sinodo di ottobre e l'implementazione della Praedicate Evangelium, con attenzione particolare allo sforzo per tradurre il lavoro di riforma nella Curia romana

Vatican News

"Le situazioni di guerra e di conflitto in cui si trovano molte parti del mondo" e "la necessità di un lavoro unitario di costruzione della pace da parte di tutta la Chiesa". Sono stati questi i due principali temi al centro delle riunioni di aprile del Consiglio dei cardinali, il cosiddetto C9, organismo istituito nel 2013 dal Papa il quale nel marzo scorso ha rinnovato la composizione. I porporati si sono riuniti a Santa Marta nei giorni 24 e 25 aprile: come riferisce un comunicato della Sala Stampa vaticana, ai lavori era presente Papa Francesco insieme a tutti i membri del Consiglio e al segretario, monsignor Marco Mellino.

Temi trattati

Oltre alla guerra e alla costruzione della pace, sono stati trattati anche altri temi come la "situazione sociopolitica ed ecclesiale delle diverse regioni di appartenenza dei cardinali", "i preparativi per l’assemblea sinodale di ottobre" e la "implementazione della Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium", pubblicata il 19 marzo 2022. In particolare, informa la nota, l'attenzione si è concentrata sullo sforzo di "tradurre, ai diversi livelli, il lavoro di riforma condotto nella Curia romana".

La prossima sessione del C9 è programmata per il mese di giugno di quest’anno.