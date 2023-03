Una lettura francescana del pontificato di Francesco

Ampia partecipazione ieri a Roma per la presentazione di "Processo a Francesco", il volume di padre Enzo Fortunato basato sui veri e propri processi che san Francesco e il Papa hanno dovuto affrontare nelle loro vite. “Ciò che importa maggiormente – dice l’autore – è la risposta di entrambi: la mancanza di giudizio verso gli altri”

Eugenio Bonanata – Città del Vaticano



Si pensava fosse stato detto e scritto tutto del rapporto fra Papa Francesco e san Francesco di Assisi. Eppure, il libro "Processo a Francesco" (Mondadori) di padre Enzo Fortunato traccia una prospettiva originale incentrata sui processi che san Francesco e Papa Francesco hanno dovuto affrontare nelle loro vite. “È interessante il fatto che entrambi rispondono attraverso il silenzio, senza mai alimentare la logica aggressiva”, afferma l’autore a Telepace a margine della presentazione avvenuta domenica pomeriggio a Roma presso la basilica di Sant’Anastasia al Palatino.

Prefazione del cardinale Zuppi

Nella prefazione anche il cardinale Matteo Zuppi si sofferma sulla reazione dei due protagonisti: “Non si tratta di eludere il confronto, ma di ribaltare il piano e la logica dell’accusa”, si legge. Questa – prosegue il presidente della Cei – “alimenterebbe soltanto l’odio e il rancore. La logica del cuore apre invece lo spazio a un altro modo di intendere la relazione umana”.

Le radici di Francesco

Il libro prende le mosse dai tre processi che hanno scandito la biografia di san Francesco d’Assisi. Il primo e il secondo sono abbastanza noti e riguardano, da un lato, il contrasto col padre Pietro di Bernardone che culminò con la spogliazione del giovane figlio e, dall’altro, il complesso rapporto iniziato con Papa Innocenzo III che portò all’approvazione della regola. Del terzo, invece, non tutti ne sono a conoscenza: “Xi tratta del cammino che portò il poverello a dimettersi dalla guida del suo stesso ordine”, precisa padre Enzo Fortunato entrando nel vivo del parallelismo con Papa Francesco.

Ascolta l'intervista a padre Enzo Fortunato

Processi



In questi dieci anni, Papa Francesco ha dovuto fare i conti con alcuni processi, spesso accompagnati da una grande risonanza mediatica, dentro e fuori la Chiesa. “Processi mediatici e a volte strumentali”, chiosa l’autore. Sulla stessa linea anche il fondatore della comunità di Sant'Egidio Andrea Riccardi: “Papa Francesco è certamente il papa più criticato della storia”, ha affermato durante la presentazione manifestando apprezzamento per la prospettiva “non celebrativa” che segue il volume.

La presenza dei giornalisti

"Un’occasione per meditare su questi dieci anni", hanno ripetuto alcuni dei numerosi presenti nella basilica di Sant’Anastasia. “C’è bisogno di gente che accoglie e non di persone che giudicano”, ha detto padre Enzo al termine della presentazione chiedendo un minuto di silenzio alla platea come segno di vicinanza a Papa Francesco. Il libro, del resto, si rivolge a tutti: fedeli, non credenti, religiosi, giornalisti. Categoria, quest’ultima, ben rappresentata all’appuntamento. Infatti, durante il dibattito hanno preso parola: la giornalista Rai Lucia Annunziata; il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana; il direttore di Avvenire, Marco Tarquinio. “Ho voluto invitarli – spiega l’autore – perché i giornalisti sono persone che hanno riflettuto e che ci aiutato a riflettere e a capire la storia”.

Le parole del cardinale Gambetti

Al cardinale Mauro Gambetti, vicario generale del Papa per la Città del Vaticano, sono state affidate le conclusioni: “Forse – ha dichiarato - dobbiamo ancora comprendere la profezia che Papa Francesco ha portato dentro la storia” .

Ascolta il commento del cardinale Gambetti

Performance jazz

A moderare l’incontro, alla presenza di numerosi assisani guidati da custode del Sacro Convento, fra Marco Moroni, è stato Angelo Chiorazzo, fondatore della Cooperativa Auxilium. In apertura la performance del musicista jazz Paolo Fresu, che ha eseguito un brano inedito dedicato ai dieci anni dell’elezione di Papa Francesco. “La musica è armonia – ha concluso padre Enzo – mentre il processo è qualcosa di disarmonico”.