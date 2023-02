Segreteria di Stato, la serie "Ebrei" dell'Archivio Storico integralmente accessibile

Città del Vaticano, Archivio Storico della Segreteria di Stato - Sezione per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali (ASRS), Fondo Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari, Pio XII, parte I, serie Ebrei, Pos. 170, f. 36r.

Vatican News

È stata ultimata la lavorazione dei file per rendere consultabile, sul sito internet, l’intera serie archivistica “Ebrei” dell’Archivio Storico della Segreteria di Stato – Sezione per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali (ASRS), composta da 170 volumi contenenti richieste di aiuto rivolte a papa Pio XII da ebrei, battezzati e non, di tutta Europa, dopo l’inizio delle persecuzioni razziali.

Il 70% della documentazione era stato reso liberamente accessibile su internet il 23 giugno scorso. Ora la pubblicazione virtuale della serie è stata completata, rendendo integrale la consultazione on-line dei documenti digitalizzati. A corredo di questi ultimi, si è resa disponibile anche una seconda edizione ampliata dell’inventario analitico, in cui si riportano i nominativi di tutti i richiedenti di aiuto rilevati nelle oltre 2.500 pratiche che compongono la serie.