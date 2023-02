Festa della Cattedra di San Pietro in Vaticano, la Messa anticipata al 21 febbraio

La Statua in bronzo di San Pietro nella Basilica Vaticana, vestita con i solenni paramenti pontificali per la Solennità della Cattedra di San Pietro (credits Mallio Falcioni)

Per la concomitanza con il Mercoledì delle Ceneri, è stata anticipata di un giorno la Solennità della Cattedra del primo degli apostoli. La celebrazione sarà alle 17, presieduta dal cardinale Gambetti. Il 24 febbraio, primo venerdì di Quaresima, l'arciprete della Basilica presiederà la prima celebrazione della Via Crucis. Nelle stazioni la “Passione di Cristo” di Previati, 14 quadri custoditi nei Musei Vaticani

Vatican News

Sarà anticipata al 21 febbraio, quest’anno, la Solennità della Cattedra di San Pietro Apostolo, per la concomitanza con il Mercoledì delle Ceneri, che cade il 22 febbraio. Nella Basilica Vaticana, presso la Cattedra e la Statua dell’Apostolo, proseguendo un’antica tradizione, i sanpietrini provvederanno alla vestizione della venerata statua in bronzo di San Pietro con i solenni paramenti pontificali e orneranno e illumineranno con cento candele il celebre monumento del Bernini. Pellegrini e visitatori potranno così ammirare la statua dell’Apostolo e la suggestiva “luminaria”, che pone in risalto il simbolo del magistero del Sommo Pontefice.

La Messa alle 17, presieduta dal cardinale Gambetti

La celebrazione eucaristica della Solennità, alle 17 presso l’altare della Cattedra, sarà presieduta dal cardinale Mauro Gambetti, arciprete della Papale Basilica di San Pietro in Vaticano. Dal 21 febbraio, in continuità con l’esperienza della Quaresima del 2022, già coordinata da Pietro Zander in collaborazione e sinergia con i Musei Vaticani, troverà inoltre collocazione nel transetto e nella navata della basilica l’allestimento della “Passione di Cristo” dell’artista Gaetano Previati (Ferrara 1852 – Lavagna 1920), custodita nei Musei.

L'Altare della Cattedra di San Pietro Apostolo, con le cento luminarie

Come nel 2022, la Via Crucis con i dipinti di Gaetano Previati

Fra le immagini della Via Crucis conservate nelle collezioni dei Musei del Papa la scelta si è orientata, come lo scorso anno, su quelle dipinte da Gaetano Previati per la suggestiva forza espressiva, le dimensioni e i colori delle 14 stazioni che, più di altre opere, sembrano adattarsi in armonico dialogo al sacro spazio della Basilica Vaticana. Le opere, 14 dipinti ad olio su tela raffiguranti le stazioni della Via Crucis, saranno temporaneamente collocate in Basilica dalle maestranze della Fabbrica con il supporto tecnico dei Musei Vaticani per consentire, anche attraverso le immagini, la meditazione dei misteri della Via Crucis nei venerdì di Quaresima.

Prima Via Crucis, venerdì 24 febbraio alle 16

Non una mostra, ma una esposizione devozionale capace di veicolare il messaggio del Passione di nostro Signore attraverso un’opera di un grande artista italiano dotato di forte incisività. La prima celebrazione della Via Crucis, presieduta sempre dall’arciprete della Papale Basilica di San Pietro in Vaticano, il cardinale Mauro Gambetti, è prevista il 24 febbraio, primo venerdì di Quaresima, alle 16, prima della celebrazione eucaristica a orario.