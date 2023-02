Hebdomada Papae, il Gr in latino del 4 febbraio

Le notizie vaticane in lingua latina con traduzione in italiano in onda ogni domenica alle 12.30. In sommario: "Un futuro di pace è nelle vostre mani", così il Papa ai giovani congolesi; Francesco in Congo: "Basta arricchirsi coi soldi sporchi di sangue"; Il Papa: lo sport è a servizio della persona non di logiche di potere

“HEBDÓMADA PAPAE”

Notítiae Vaticánae Latíne rédditae

Die quárto mensis Februárii anno bismillésimo vicésimo tértio



(TÍTULI)

Ad Congénses iúvenes se refert Póntifex: Vestris in mánibus eventúra est pax.

In Congo Papa Francíscus ait: satis est de divítiis sánguine redundántibus.

Idem: athlética ars homínibus inservíre debet, haud dominatiónis ratiónibus.

Salútem plúrimam ómnibus vobis auscultántibus núntios Latína lingua emíssos dicit Márius Galgano.

(NOTÍTIAE PRAECÍPUAE)

Urbs Kinsása iúbilat ob Pontíficis advéntum. Hoc est quadragésimum Pontíficis inter Natiónes iter. Festívitas quippe est quam música, chori, conclamatiónes in frequentíssimo Mártyrum stádio Kinsásae ornárunt. Iúvenes Congénses convénit Póntifex iísque precatiónes, communitátem, honestátem, véniam et servítium osténdit: quinque porro sunt eleménta ad pacem conciliándam et divérsum futúrum aevum assequéndum. Refert Olga Sakun.

“Animóse est progrediéndum. Numquam est ánimus demitténdus!”. Per dúplicem invitatiónem finem fecit Póntifex iúvenes et catechístas conveniéndi apud stádium Mártyrum Kinsásae. “Et cum in vos invádit tristítia, ánimus defíciet, Evangélium súmite et Iesum intuémini: Ipse vobis vim suppeditábit”, rursus ex témpore lóquitur. “Grátias de nostro hoc occúrsu reférimus, vos benedícat Dóminus”, dixit Póntifex, lingua Francogállica usus. Dénique cantus secútus est una cum chórea quibus hoc primum públicum tempus inítium sumébat tértii diéi Francísci in República Democrática Congénsi. Evéntus fuit in quo frequentíssima cóntigit fidélium participátio ex Pontíficis hoc itínere apud illam Natiónem et apud Sudániam Meridiánam atque máximus ex Africánis itinéribus.



In Dei nómine “vim armátam, excídia, stupra, vicos delétos obsessósque, agros ac greges depopulátos damnámus, quae in República Democrática Congénsi contíngere solent”. Verba sunt Pontíficis qui víctimas orientális partis huius Natiónis convénit. Refert Rosárius Tronnolone.

Víctimas orientális partis huius Natiónis convéniens Francíscus cohortatiónis verba eláte enuntiávit: “Óbsecro vos, arma ex corde depónite. Id non sibi vult ut de malo eodémque arguéndo indignári desinámus, hoc est officiósum! Ne impunitátem quidem sibi vult atque atrocitátum remissiónem, dum procéditur perínde ac nihil fiat. A nobis nempe postulátur, in pacis nómine, in Dei pacis nómine ut a corde arma detrahámus. “Cunctis pacis satóribus qui in Natióne operántur” grátias egit Póntifex ac benedíxit.

(NOTÍTIAE BREVÍSSIMAE)

Anglicánus primas Welby ac Greenshield Iubae Pontífici occurrérunt, quae est princeps Sudániae Meridiánae urbs, apud albi Nili ripam occidentálem sita, quamque visit Póntifex.

Ante Africánum iter, moderatóres et athlétas Foederatiónis Itálicae Follis Volátici Francíscus Papa in audiéntia recépit, qui quaedam dixit ex huius ludi áctibus excérpta, ut confirmáret in vita quoque esse operándum ad áliquid una simul consequéndum: cum “murus” fit, mínime áliquid cláuditur, cum quis in altum ínsilit, a matéria se ábstrahit ideóque a própriis cómmodis quae athléticum ánimum minántur.

Háctenus satis est dictum, eventúra vobis narrábimus próxima hebdómada.

4 febbraio 2023

Il Papa ai giovani congolesi: Un futuro di pace è nelle vostre mani

Francesco in Congo: "Basta arricchirsi coi soldi sporchi di sangue"

Papa: lo sport è a servizio della persona non di logiche di potere

(SERVIZI)

Kinshasa in festa per l’arrivo del Papa. Per il Pontefice si tratta del quarantesimo viaggio internazionale. Una festa scandita da musica, cori, acclamazioni in uno Stadio dei Martiri gremito a Kinshasa. Il Papa incontra i giovani congolesi e indica loro preghiera, comunità, onestà, perdono e servizio: cinque ingredienti per costruire la pace e un futuro diverso. Il servizio di Olga Sakun.

“Andare avanti, con coraggio. Non scoraggiatevi mai!”. È il doppio invito con cui il Papa ha concluso l’incontro con i giovani e i catechisti, nello Stadio dei martiri di Kinshasa. “E quando avete tristezza, sarete scoraggiati, prendete il Vangelo e guarda Gesù: ti darà la forza”, l’altro invito a braccio. “Grazie per il nostro incontro, che il Signore vi benedica!”, ha detto infine il Papa in francese. Poi il canto finale, che ha fatto eco alla danza con cui era cominciato questo primo momento pubblico della terza giornata di Francesco nella Repubblica Democratica del Congo. E' stato l'evento con la maggiore partecipazione di fedeli in questo viaggio del Papa nella Repubblica Democratica del Congo e in Sud Sudan e il più grande nei suoi viaggi in Africa.

In nome di Dio "condanno le violenze armate, i massacri, gli stupri, la distruzione e l'occupazione di villaggi, il saccheggio di campi e di bestiame che continuano a essere perpetrati nella Repubblica Democratica del Congo". Lo ha detto il Papa incontrando le vittime dell'est del Paese. Ce ne parla Rosario Tronnolone.

Incontrando le vittime delle violenze nell'est del Paese, Francesco ha lanciato un appello: "Vi prego di disarmare il cuore. Ciò non vuol dire smettere di indignarsi di fronte al male e non denunciarlo, questo è doveroso! Nemmeno significa impunità e condono delle atrocità, andando avanti come se nulla fosse. Quello che ci è chiesto, in nome della pace, in nome del Dio della pace, è smilitarizzare il cuore. Il Papa ha ringraziato e benedetto "tutti i seminatori di pace che operano nel Paese".

(NOTIZIE)

Il primate anglicano Welby e il moderatore Greenshield hanno raggiunto il Papa a Juba, capitale del Sud Sudan affacciata sulla riva occidentale del Nilo bianco, dove il Papa è in visita.

Prima del viaggio in Africa il Papa ha ricevuto i dirigenti e gli atleti della Federazione Italiana Pallavolo in udienza e ha preso spunto dalle fasi di gioco di questo sport per ribadire che anche nella vita si è a servizio di un obiettivo da raggiungere insieme: fare "muro" non è per voi un atto di chiusura, saltare verso l'alto è un distacco dalla materialità e dunque dagli interessi che intaccano lo spirito sportivo.

È tutto per questa edizione, alla prossima settimana.