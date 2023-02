Elemosineria, in arrivo i farmaci per i terremotati di Turchia e Siria

Partiranno in giornata tre bancali di farmaci donati al Dicastero per il Servizio della carità dal Banco Farmaceutico e destinati alle persone rimaste colpito dal grave sisma del 6 febbraio scorso che ha investito la Turchia e la Siria. Un terremoto che complessivamente ha provocato oltre 50mila morti. Immediatamente, in accordo con l’ambasciatore turco presso la Santa Sede, si è provveduto ad organizzare la spedizione nel Paese. “Oggi sono arrivati – fa sapere l’Elemosiniere Konrad Krajewski – e oggi partiranno perché cerchiamo di agire subito secondo quello che dice il Vangelo”.