Segreteria di Stato, Pacho nuovo sotto segretario per il Settore multilaterale

Vatican News

Papa Francesco ha nominato monsignor Daniel Pacho, nuovo sotto-segretario per il Settore multilaterale della Sezione per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali della Segreteria di Stato. Finora era consigliere di Nunziatura in servizio presso la medesima Sezione.

Nato il 29 marzo 1974 a Francoforte sul Meno, in Germania, monsignor Pacho è stato ordinato presbitero per la Diocesi di Fulda il 25 giugno 2000. Ha conseguito la Laurea in Teologia presso la Pontificia Università Gregoriana a Roma. Il 1° luglio 2010 è entrato nel servizio diplomatico della Santa Sede, prestando la propria opera nelle Rappresentanze Pontificie in Benin e Tanzania. Dal gennaio 2018 è Officiale della sezione per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali della Segreteria di Stato. Il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin ha ringraziato l'attuale sotto segretario Francesca Di Giovanni per il prezioso servizio svolto.