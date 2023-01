A San Pietro preghiera e commozione per Benedetto XVI

La salma di Benedetto XVI in Basilica vaticana per l'omaggio dei fedeli (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Ultime ore per portare l’ultimo saluto a Benedetto XVI nella basilica vaticana nel terzo e ultimo giorno dell’esposizione delle spoglie mortali del Papa emerito. Anche oggi decine di migliaia di fedeli gli hanno reso omaggio. Domattina i funerali presieduti in Piazza San Pietro da Francesco che ha definito Ratzinger un grande promotore del Vangelo

Giancarlo La Vella - Città del Vaticano

Sono attesi circa 100 mila fedeli domattina per le esequie di Benedetto XVI. Piazza San Pietro sarà gremita anche di rappresentanti delle istituzioni di tutto il mondo per accompagnare con la preghiera Joseph Ratzinger nelle braccia del Signore. Secondo quanto riferito dalla Sala Stampa della Santa Sede, ai funerali di Benedetto XVI ci saranno due delegazioni ufficiali: quella italiana, guidata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e quella tedesca con il presidente della Federazione, Frank-Walter Steinmeier, e il cancelliere, Olaf Scholz. Tanti altri capi di Stato e di governo – comunica la Sala Stampa vaticana – parteciperanno invece a titolo privato ai funerali solenni. 1100 i giornalisti accreditati.

Ultimo giorno per l’omaggio a Ratzinger

Intanto, secondo i dati forniti dalla Gendarmeria vaticana, alle ore 12 erano circa 24 mila le persone entrate nella Basilica petrina che vanno ad aggiungersi agli oltre 135 mila fedeli delle prime due giornate d’ esposizione della salma giunti in San Pietro per portare un ultimo saluto al Papa emerito. La Basilica di San Pietro rimarrà aperta sino alle ore 19 di oggi per tutti coloro che vorranno entrare in Basilica.