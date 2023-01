TheChurchIsOurHome: una porta aperta alla speranza

Con il racconto dell'incontro con Papa Francesco, si conclude la serie #TheChurchIsOurHome realizzata dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita per raccontare il contributo dei fedeli con disabilità al Sinodo sulla sinodalità

Il video che oggi viene pubblicato conclude la serie #TheChurchIsOurHome e racconta la consegna a Papa Francesco e alla Segreteria Generale del Sinodo della sintesi della Speciale sessione di ascolto sinodale dedicata alle persone con disabilità.

Dal racconto emozionato dei partecipanti emerge la consapevolezza di aver vissuto un evento a suo modo unico che ha permesso, per la prima volta, che la voce dei fedeli con disabilità giungesse al Sinodo. Del resto, camminare assieme – così come il processo sinodale propone e così come è avvenuto concretamente in questi mesi di dialogo – è in sé una prima grande risposta alla domanda di partecipazione e di ascolto che viene da tante persone con disabilità.

Per mettere a disposizione di tutti i principali contenuti emersi e per far sì che questo "processo meraviglioso" continui con il contributo sistematico dei fedeli con disabilità alla vita ecclesiale e non solo, il testo del documento consegnato al Santo Padre è a disposizione sul sito del Dicastero.



I video #TheChurchIsOurHome rimangono a disposizione come strumento di formazione e di promozione della pastorale delle persone con disabilità nella pagina dedicata alla Speciale sessione di ascolto sinodale.