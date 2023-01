Hebdomada Papae, il Gr in latino del 28 gennaio

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano in onda ogni domenica alle 12.30. In sommario: Il Papa celebra la Domenica della Parola di Dio e ricorda l’urgenza dell’annuncio del Vangelo. Nella festa della Conversione di San Paolo, Francesco presiede i Vespri ecumenici invitando a crescere nell'unità dei cristiani voluta da Gesù. Pubblicato il Messaggio del Papa per la 57ma Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali: parlare con il cuore, secondo verità nella carità

“HEBDÓMADA PAPAE

Notítiae Vaticánae Latíne rédditae

Die duodetricésimo mensis Ianuárii anno bismillésimo vicésimo tértio

(TÍTULI)

In papáli Sancti Petri Basílica Dei Verbi Domínicam celebrávit Francíscus Papa, quam litúrgicam actiónem abhinc quáttuor annos instítuit Ipse. Sua in cohortatióne necessitátem Idem memorávit Evangélii nuntiándi.

Die festo Conversiónis sancti Páuli vésperas celebrávit Póntifex, orans et omnes adhórtans, ut una simul magis ac magis operarémur ad plenam unitátem consequéndam, quam vóluit Iesus.

Francísci Pontíficis Núntius quinquagésimi séptimi Diéi mundiális Communicatiónum sociálium est éditus. Hortátur Ipse ex corde ad loquéndum, secúndum veritátem in caritáte.

Salútem plúrimam ómnibus vobis auscultántibus núntios, Latína lingua prolátos, comméndat Alexánder De Carolis.

Ascolta il nostro radiogiornale in lingua latina

(NOTÍTIAE PRAECÍPUAE)

Ab eius institutióne, anno bismillésimo undevicésimo, quartum Francíscus Papa Dei Verbi Domínicam celebrávit. In sollémni ritu, intra papálem Basílicam Sancti Petri acto, Póntifex decem láicis, ex váriis continéntibus oriúndis, lectórum et catechistárum ministérium cóntulit. Refert Mónia Parente.

Per homíliam imagínibus refértam, Francíscus Papa asseverávit hódie étiam úrgere Evangélium nuntiáre. Quod in Missa Dei Verbi Domínicae dixit, éfferens verbum hoc siléntio praeteríri non posse, at esse testándum. Quin immo Póntifex dixit Dei verbum lucem esse debére, laborántis cordis solácium, gládium vitam pertranseúntem. Litúrgicae celebratiónis témpore tres novos minístros lectóres instítuit Summus Póntifex, quibus Sacras Scriptúras trádidit. Posthac septem novos catechístas instítuit, quibus crucifíxum dedit, signum eórum ministérii. Decem hi láici ex Ásia, Európa, Américis et África adveniéntes ad Evangélium ex vita testándum sunt missi.

In papáli Basílica Sancti Páuli Extra Moenia Conversiónis sancti Páuli, géntium Apóstoli, festum, die Mercúrii quinto et vicésimo mensis Ianuárii, celebrávit Póntifex. Litúrgiae oecuménicae vesperárum témpore, ad finem addúxit Póntifex precatiónis hebdómadam pro christianórum unitáte. Audiámus Márium Galgano.

Una simul cum ecclesiárum christianárum váriis moderatóribus, orávit Póntifex ut Christi optátum adimplerétur, id est plena eius discipulórum únitas. In Basílica, in qua sancti Páuli Apóstoli exúviae servántur, Isaíae prophétae verba ob óculos habens, Francíscus affirmávit Deum pati propter contentiónes inter illos qui se christiános profiténtur. Porro palam bellum designávit quod pernicióse Ucraínam funéstat. Étenim, Póntifex illos notávit qui confirmári se séntiunt aut saltem potestátem a fide dari nímium pátriae stúdium, mores ódii in éxteras gentes, contémptum vexationémque in divérsos sustinéndi.

(NOTÍTIAE BREVÍSSIMAE)

Die festo diurnariórum patróni, sancti Francísci de Sales, Núntium evulgávit Summus Póntifex quinquagésimi séptimi diéi mundiális Communicatiónum sociálium. Hoc anno Pontíficis documéntum tale secum fert arguméntum: “Ex corde loqui. Secúndum veritátem in caritáte”. Véhemens est adhortátio ut in advérsum procedátur ad pacem optátam sustinéndam. Francíscus communicatiónis auctóribus appríme se convértit, sed addit quod communicatiónis “cordis ac brachiórum paténtium” offícium ad unumquémque nostrum pértinet.

Haec dicénda fuérunt, nova enuntiábimus próxima hebdómada.

HEBDOMADA PAPAE

28 gennaio 2023

Il Papa celebra la Domenica della Parola di Dio, istituita quattro anni fa, e ricorda l’urgenza dell’annuncio del Vangelo.

Nella festa della Conversione di San Paolo, Francesco ha presieduto i Vespri ecumenici invitando aa crescere verso la piena unità dei cristiani voluta da Gesù.

Pubblicato il Messaggio di Papa Francesco per la 57ma Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali: parlare con il cuore, secondo verità nella carità.

Un cordiale benvenuto a tutti voi da Alessandro De Carolis e bentrovati a questa edizione del notiziario in lingua latina.

(SERVIZI)

Per quarta volta dalla sua istituzione, avvenuta nel 2019, Papa Francesco ha celebrato la Domenica della Parola di Dio. In una cerimonia solenne svolta nella Basilica di San Pietro, il Pontefice ha conferito il ministero di lettori e di catechisti a dieci laici provenienti di diversi continenti. Il servizio di Monia Parente.

Con un’omelia piena di immagini, Papa Francesco ha ricordato che l’annuncio del Vangelo è ancora oggi urgente. L’ha fatto durante la messa della Domenica della Parola di Dio, ribadendo che questa Parola non può essere taciuta ma va testimoniata. Anzi, ha ribadito che la Parola di Dio deve essere luce, sollievo per il cuore affaticato, una spada che penetra nella vita. Durante la celebrazione liturgica il Santo Padre ha istituito tre nuovi ministri del lettorato e sette nuovi catechisti. Si tratta di dieci laici provenienti da Asia, Europa, Americhe e Africa, inviati a testimoniare il Vangelo con la vita.

Nella Basilica di San Paolo Fuori le Mura Francesco ha celebrato il 25 gennaio la festa della Conversione dell’Apostolo delle genti. Durante la liturgia ecumenica dei Vespri, il Pontefice ha chiuso la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Sentiamo Mario Galgano.

Assieme a diversi capi di chiese cristiane, il Papa ha pregato affinché il desiderio di Cristo venga compiuto, cioè la piena unità dei suoi discepoli. Nella basilica che custodisce le spoglie dell’apostolo delle genti, e seguendo le parole del profeta Isaia, Francesco ha affermato che Dio soffre per le guerre di chi si dice cristiano, facendo chiaro riferimento al conflitto che sta colpendo in modo cruento l’Ucraina. Il Pontefice ha denunciato a quelli che ritengono di sentirsi incoraggiati o almeno autorizzati dalla loro fede a sostenere forme di nazionalismo violento, atteggiamenti xenofobi, disprezzo e maltrattamenti verso coloro che sono diversi.

(NOTIZIE BREVI)

Nella festa del patrono dei giornalisti, San Francesco di Sales, il Santo Padre ha pubblicato il suo Messaggio per la 57.ma Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali. Quest’anno il documento - intitolato “Parlare con il cuore. Secondo verità nella carità” - offre un forte invito ad andare controcorrente per sostenere le aspirazioni alla pace. Francesco si rivolge in modo particolare agli operatori della comunicazione, osservando tuttavia che l’impegno per una comunicazione “dal cuore e dalle braccia aperte” è responsabilità di ciascuno.

Questo è tutto per oggi. Grazie della vostra attenzione, appuntamento alla prossima settimana