Hebdomada Papae, il GR in latino del 14 gennaio

“HEBDÓMADA PAPAE”

Notítiae Vaticánae Latíne rédditae

Die décimo quarto mensis Ianuárii anno bismillésimo vicésimo tértio

(TÍTULI)

Póntifex ait: Ucraína quae immáne cruciátur in corde nostro semper manet.

Cardinálem Pell recordátur Póntifex: “Fundaménta prudénter iecit ad Sanctam Sedem reformándam”.

In núntio televisífico una cum precatiónis propósito mensis Ianuárii Francíscus suádet ut disciplínis discéndis addátur fratérnitas.

Salútem plúrimam ómnibus vobis auscultántibus núntios Latína lingua prolátos dicit Márius Galgano.

(NOTÍTIAE PRAECÍPUAE)

In Generáli Audiéntia, die Mercúrii, post catechésim, quae propter bellum pátitur Európa Orientális memorávit Francíscus et coram Beátae Maríae Vírginis a Pópulo effígie pro pace orávit, quae ab Ucraínis et Bielorússis dilígitur. Mónia Parente refert.

Francíscus Papa íterum iterúmque postulávit ut ex memória non efflúeret “vexáta Ucraína, quae in corde nostro manet”. “Huic pópulo, qui acerbíssimos dolóres expéritur nostram ánimi affectiónem, nostram útique proximitátem nostrámque precatiónem patefácimus”. Haec secúndum verba, paulísper cónstitit silens Póntifex coram Beátae Maríae Vírginis a Pópulo, ut áiunt, effígie, quam ipsi Ucraíni et Bielorússi venerántur, “pro illa dilécta Natióne orans et pro pace”. Catechési ad finem addúcta, Polónos peregrínos salútans, áddidit Póntifex “praetéritis diébus Deo de persóna, doctrína exemplóque Papae emériti Benedícti décimi sexti nos grátias egísse”.

Maeror propter repentínum digréssum, sed eódem témpore gratus ánimus osténditur propter “congruéntem actuosámque testificatiónem” itémque “ob studiósam óperam Sanctae Sedi oblátam”. His ánimi sénsibus Francíscus Papa cardinálem Geórgium Pell recordátur, praeféctum nempe eméritum Secretáriae Sanctae Sedis rebus oeconómicis praepósitae, qui die lunae vésperi Romae óbiit. Lóquitur Rosárius Tronnolone.

Per núntium telegráphicum cardináli Ioánni Baptístae Re, Collégii cardinálium decáno, transmíssum, “maerórem” osténdit Póntifex propter óbitum cardinális Austrialiáni, octogésimum álterum annum agéntis, Ipséque suam “proximitátem” familiáribus, cum primis “dilécto fratri David” demónstrat.

“Doléntis porro ánimi sensum osténdimus, congruéntem actuosámque testificatiónem, Evangélio et Ecclésiae deditiónem grati memorántes”: scribit ínsuper Póntifex. Idem mémorat étiam opus quod cardinális egit pro Cúria Romána reformánda, praeféctus Secretáriae Sanctae Sedis rebus oeconómicis praepósitae, anno bismillésimo quarto décimo ad hoc offícium, nato Dicastério, nominátus.

(NOTÍTIAE BREVÍSSIMAE)

In núntio televisífico una cum precatiónis propósito mensis Ianuárii, die lunae per Rete Mundiále Precatiónis effúso, atque institutóribus dicáto, Francíscus suádet ut disciplínis discéndis addátur fratérnitas, “pótius quam certátio”. Institútor, éxplicat Ipse, “testis quidam est qui suas cognitiónes non praebet”, at “suum actum offícium”.

In Audiéntia, hac hebdómada, documénti subscriptóres, quod Ánglice “Rome call” appellátur, de usu éthico intellegéntiae artificiális recépit Póntifex, in Urbe Vaticána coadunátos, qui convenérunt indúctu Pontifíciae Académiae pro Vita et Óperis Fundáti quod est RenAissence. Legáti quoque adfuérunt pártium Hebraeórum et Muslimórum ut una simul technológiae indiscréte adhiberéntur.

Díximus quae dicénda putávimus. Nova audiétis próxima hebdómada.



“HEBDOMADA PAPAE”

Notitiae Vaticanae Latine redditae

14 gennaio 2023

(TITOLI)

Il Papa: l'Ucraina vive una sofferenza crudele, è sempre nel nostro cuore

Il Papa ricorda il cardinale Pell: “Ha posto le basi con saggezza per la riforma della Santa Sede”

Nel video con l’intenzione di preghiera per il mese di gennaio Francesco propone di aggiungere alle materie d’insegnamento la fraternità

Un cordiale benvenuto a tutti voi da Mario Galgano e bentrovati a questa edizione del notiziario in lingua latina.

(SERVIZI)

All’udienza generale di mercoledì, dopo la catechesi, Papa Francesco ha ricordato le sofferenze della guerra nell'Europa dell'Est e pregato per la pace davanti all'icona della Madonna del Popolo, cara agli ucraini e ai bielorussi. Il servizio di Monia Parente.

Papa Francesco ha nuovamente chiesto di non dimenticare “la martoriata Ucraina, sempre nel nostro cuore”. “A questo popolo che sta sperimentando crudeli sofferenze esprimiamo il nostro affetto, la nostra vicinanza e la nostra preghiera”. Dopo queste parole, il Pontefice ha sostato alcuni istanti in silenzio davanti all’icona conosciuta come Madonna del Popolo, venerata nella stessa Ucraina e in Belarus, “pregando per quel caro Paese e per la pace”. Sempre dopo la catechesi, salutando i pellegrini polacchi, il Papa ha ricordato che “nei giorni scorsi abbiamo reso grazie a Dio per la persona, l'insegnamento e l’esempio del Papa Emerito Benedetto XVI”.

La tristezza per la scomparsa improvvisa, ma allo stesso tempo la gratitudine per “la testimonianza coerente e impegnata” e per “la solerte collaborazione prestata alla Santa Sede. Con questi sentimenti Papa Francesco ricorda il cardinale George Pell, prefetto emerito della Segreteria per l’Economia, scomparso lunedì sera a Roma. Ce ne parla Rosario Tronnolone.

In un telegramma al cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio, il Papa esprime la sua “tristezza” per la morte dell’81enne cardinale australiano e assicura la sua “vicinanza” ai familiari, in particolare il “caro fratello David”. “Porgo sentimenti di vivo cordoglio, ricordandone con animo grato la testimonianza coerente e impegnata, la dedizione al Vangelo e alla Chiesa”, scrive ancora il Pontefice. E rammenta anche l’opera compiuta dal porporato per la riforma della Curia romana, come prefetto della Segreteria per l’Economia, nominato in tale incarico nel 2014 con la nascita del Dicastero.

(NOTIZIE)

Nel video con l’intenzione di preghiera per il mese di gennaio, diffuso lunedì dalla Rete Mondiale di Preghiera, e dedicato agli educatori, Francesco propone di aggiungere alle materie d’insegnamento la fraternità, “anziché la competizione”. L’educatore, spiega, “è un testimone che non dona le sue conoscenze” ma “il suo impegno vissuto”.

Il Papa ha ricevuto questa settimana in udienza i firmatari del documento "Rome Call" sull'uso etico dell'intelligenza artificiale, riuniti in Vaticano per un incontro organizzato dalla Pontificia Accademia per la Vita e la Fondazione RenAissence. Presenti anche delegazioni dal mondo ebraico e musulmano per un approccio condiviso a un uso non discriminatorio delle tecnologie.

È tutto per questa edizione, alla prossima settimana.