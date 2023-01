Italvolley a cena con i poveri di Palazzo Migliori

Giornata intensa ieri per la Federazione Italiana Pallavolo ricevuta in mattinata dal Papa e poi, in serata, a cena con gli ospiti della struttura aperta nel 2019 nelle vicinanze di Piazza San Pietro

Benedetta Capelli – Città del Vaticano

“Non si è mai soli, c’è sempre qualcuno da servire. Non esiste solo la dimensione individuale, ma si è parte di un gruppo: ognuno è chiamato a dare il proprio contributo perché si possa vincere insieme”. Le parole del Papa, pronunciate ieri mattina nell’udienza alla Federazione Italiana Pallavolo, sono diventate mani che tendono verso l’altro, braccia per servire pasti caldi, sorrisi che sono ponti per instaurare una relazione sincera. Ieri sera, infatti, atleti e dirigenti si sono recati a Palazzo Migliori per cenare con i poveri accolti dall'Elemosineria Apostolica e dalla Comunità di Sant'Egidio.

Accanto ai più fragili

“Un’iniziativa – afferma Carlo Santoro, responsabile della struttura – che intende proseguire accogliendo altri personaggi del mondo dello sport. È un modo per sensibilizzare le persone sulle problematiche dei più fragili soprattutto in questo momento in cui il freddo si fa sentire. Nell’occasione – aggiunge – abbiamo rilanciato la campagna di Sant’Egidio per la raccolta di coperte che, oggi più che mai, servono ai poveri”. All’iniziativa era presente anche il cardinale Konrad Krajewski, elemosiniere del Papa. Ieri il presidente della Federazione Italiana di Pallavolo, Giuseppe Manfredi, aveva donato a Francesco la maglia azzurra insieme alla medaglia d'oro conquistata dalla nazionale italiana maschile agli ultimi Mondiali, ma anche del materiale d'abbigliamento e dei palloni da destinare ai bambini del Dispensario Pediatrico Santa Marta. Al Centro Astalli in regalo attrezzature e vestiario sportivo per i migranti che la struttura assiste.