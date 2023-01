Athletica Vaticana al Padel Mixto, quando lo sport è inclusione

A Milano domani si gioca il primo campionato europeo di padel che in campo vedrà, insieme, atleti disabili e non. A prendervi parte anche la squadra del Papa, perché è uno sport che “risponde pienamente agli insegnamenti di Papa Francesco, favorisce lo sviluppo delle persone e la fratellanza sociale”

Giampaolo Mattei

C’è anche la “squadra del Papa”, domani a Milano, al primo evento europeo di padel mixto che vede scendere in campo, insieme, atleti “con” e “senza” disabilità fisica. Athletica Vaticana giocherà un vero e proprio Campionato d'Europa con Italia, Francia, Spagna e Ucraina per un’esperienza sportiva realmente inclusiva. Gli incontri si disputeranno tra le ore 15 e le ore 18 al Mico (Fiera Milano Congressi, piazzale Carlo Magno), nell’ambito del Padel Trend Expo, il primo grande evento per la community di questo popolarissimo sport.

La squadra di Athletica Vaticana

Per Athletica Vaticana saranno presenti Alessandra Turco e Barbara Carusi, le due donne che guidano Vatican Padel (membro ufficiale della Federazione internazionale), mentre in campo scenderanno Stefano Bertoglio con Roberto Punzo, rilanciando la collaborazione con l’associazione romana Sportinsieme. “Per Athletica Vaticana – spiega Alessandra Turco – il padel è un’esperienza sportiva inclusiva e risponde pienamente agli insegnamenti di Papa Francesco, perché concretamente favorisce lo sviluppo delle persone e la fratellanza sociale ed è un valido strumento per la crescita integrale della persona umana”. Per questo, in linea con lo stile coinvolgente del gioco, Athletica Vaticana propone un’esperienza di padel “aperta”, non chiusa tra le “mura vaticane”.