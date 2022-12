Vatican News arriva su “YouTube Shorts”

Dopo Facebook, Instagram e Twitter, i media vaticani sbarcano su "YouTube Shorts": la piattaforma più "social" di Google. Brevi video in quattro lingue: inglese, spagnolo, portoghese e italiano

"Internet. Un nuovo forum per proclamare il Vangelo". Così era intitolato, nel 2002, il Messaggio di San Giovanni Paolo II per la XXXVI Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali. Il Santo Padre invitava tutti i cattolici ad utilizzare internet, all’epoca media nascente, per diffondere la Parola di Dio. Il 12 dicembre 2012, Benedetto XVI apriva con il primo tweet l’account @Pontifex. Papa Francesco, che ha definito internet "un dono di Dio", è il primo Pontefice ad avere un account su Instagram.

Dopo Facebook, Instagram e Twitter, i media vaticani sbarcano su "YouTube Shorts" la piattaforma più "social" di Google. Saranno presenti contenuti in quattro lingue: inglese, spagnolo, portoghese e italiano. Gli "Shorts" sono dei video della durata massima di sessanta secondi, in formato verticale, fruibili attraverso lo smartphone. Vatican News ne pubblica quattro a settimana, con contenuti esclusivamente per YouTube.

