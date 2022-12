A Loreto, solenne celebrazione il 10 dicembre in onore di Maria

Sarà monsignor Rino Fisichella a presiedere questa mattina in basilica la Messa nella memoria della Beata Vergine Maria di Loreto. La celebrazione eucaristica sarà trasmessa in diretta anche sul canale YouTube di Vatican Media e sulle frequenze di Radio Vaticana

Vatican News



In occasione della festa della Beata Vergine Maria di Loreto monsignor Rino Fisichella, delegato del Papa per l'organizzazione del Giubileo 2025, presiederà alle ore 11.30 una Messa nel noto santuario della città marchigiana. La celebrazione, informa un comunicato della delegazione pontificia, sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube di Vatican Media, da Radio Vaticana e da Telepace, sul canale YouTube “Santa Casa Loreto” e attraverso il sito del santuario.

Le celebrazioni a Loreto in onore di Maria

La celebrazione eucaristica si colloca in un più ampio programma di iniziative promosse a Loreto nei giorni 8, 9 e 10 dicembre per festeggiare la solennità dell’Immacolata Concezione e la festa della Venuta, precedenti quella della Beata Vergine di Loreto. Giovedì 8 dicembre la Messa solenne è stata presieduta da monsignor Nazzareno Marconi, vescovo di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia e presidente della Conferenza episcopale marchigiana. Il 9 dicembre si è svolta la Rievocazione storica della Traslazione della Santa Casa a cura dell’Associazione dei Rioni della Città di Loreto, con al termine la Benedizione del Fuoco presso la Piazza antistante il Santuario e la recita dei primi Vespri. La giornata si è conclusa con la recita del Rosario, la celebrazione della Messa presieduta da monsignor Fabio Dal Cin, arcivescovo prelato di Loreto, delegato pontificio, e infine la processione con l’uscita della venerata immagine della Madonna di Loreto per la supplica e la benedizione alla città e al mondo.